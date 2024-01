Braquage avorté à Kédougou : Le vigile de l’agence Wave blessé par balle

La nuit du mardi 23 au mercredi 24 janvier 2024, aux environs de 3 heures du matin, une bande de malfaiteurs lourdement armés, a fait irruption dans une agence Wave, située sur la route nationale, à côté de l’impôt et domaine, dans la ville de Kédougou. Au nombre de 7, les braqueurs ont voulu s’emparer du coffre-fort. Ils avaient réussi à maitriser le vigile avant de défoncer la porte du local. D’ailleurs, le gardien a reçu une balle dans le pied. Les bruits ont alerté les riverains, qui ont appelé la police. Les éléments du commissariat central de Kédougou se sont vite transportés sur le lieu du braquage. Des échanges de tirs entre limiers et malfaiteurs ont raisonné dans toute la ville. Leur plan étant déjoué, les braqueurs ont disparu dans la nature. Ils n’ont rien emporté, mais ont occasionné une blessure par balle et des dégâts matériels considérable dans l’agence.



La victime a été acheminée à l’hôpital pour des soins. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce braquage avorté et identifier les coupables afin de les mettre hors d’état de nuire.



















































Le Soleil