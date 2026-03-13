Brésil: Lula dit avoir révoqué le visa d'un diplomate américain qui voulait visiter Bolsonaro en prison

Le président brésilien Lula a annoncé vendredi 13 mars avoir révoqué le visa d'un diplomate américain qui souhaitait rendre visite à son prédécesseur Jair Bolsonaro dans la prison où il est incarcéré pour tentative de coup d'État.



« Cet Américain qui devait venir ici pour rendre visite à Jair Bolsonaro, cette visite a été interdite (par la Cour suprême, ndlr) et je lui ai interdit de venir au Brésil », a déclaré Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une cérémonie à Rio de Janeiro.



Une source diplomatique brésilienne a confirmé à l'AFP que le visa de Darren Beattie, conseiller sur le Brésil au Département d'État de l'administration Trump, a été révoqué ce vendredi pour «mensonges sur l'objet de la visite».