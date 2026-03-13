La Russie a convoqué vendredi 13 mars les ambassadeurs français et britannique pour protester contre une frappe ukrainienne mardi sur la ville de Briansk (ouest) avec des missiles occidentaux Storm Shadow, qui a fait sept morts et une quarantaine de blessés. «Il est évident pour nous que le tir de missiles sur Briansk n'aurait pas été possible sans la participation de spécialistes britanniques et français à sa préparation», a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Les missiles Storm Shadow fournis à Kiev, appelés SCALP en France, sont fabriqués par le consortium européen MBDA
La Russie convoque les ambassadeurs français et britannique après l'attaque sur Briansk avec des missiles occidentaux
Rédigé par Dakarposte le Vendredi 13 Mars 2026 à 19:48 modifié le Vendredi 13 Mars 2026 - 20:48
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