Burkina Faso : situation critique avec l’augmentation du nombre d’attaques jihadistes

Rédigé par Dakarposte le Lundi 13 Juin 2022 à 13:25

Au Burkina Faso, la situation sécuritaire se détériore fortement avec l’augmentation du nombre d’attaques et de cibles visées par les jihadistes de l’EI et d’al-Qaeda. Quelle est la marge d’intervention de Barkhane ? Et quel est l’impact politique de cette situation sur les militaires au pouvoir ? Le décryptage de Wassim Nasr.