CAMBRIOLAGES ET VOLS ORGANISÉS AU …TRIBUNAL DE DAKAR : TROIS EMPLOYÉS D’UNE ENTREPRISE PRESTATAIRE DE SERVICES ARRÊTÉS ET ENVOYÉS EN PRISON

Un trio, employé d’une entreprise prestataire de services au parquet de Dakar, est tombé dans la nasse des perspicaces limiers de la Division des Investigations Criminelles.

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, les cambrioleurs, membres du personnel de la société AVENIR CONSTRUCTION, sans éveiller les soupçons, passaient le plus clair de leur temps à dévaliser des matériaux du Tribunal de Dakar qu’ils allaient certainement céder à vil prix. Mais, comme toute chose a une fin, le pot aux roses a été découvert.

C’est l’exploitation des images de vidéosurveillance qui a permis aux enquêteurs de faire un premier grand pas. Un des employés a été d’abord formellement identifié.

Mis aux arrêts, il a été pressé de questions. Il finit par passer à table et balance le reste de la bande de voleurs.

Confrontés aux preuves, les deux autres confessent leur participation active dans la série de cambriolages de matos du parquet. Non sans décrire, sans rien omettre, leur modus operandi.

Suffisant pour que le maitre des poursuites décerne, sans sourciller, des mandats de dépôt aux deux Sénégalais et à l’ivoirien, en l’occurrence : Ousseynou B., Pape Biram Z. et Kakou .

Aux dernières nouvelles, ces héritiers d’Arsène Lupin seront jugés vendredi prochain à la salle 1 abritant les audiences des flagrants délits.

