UCAD- LES ÉTUDIANTS TIRENT LA SONNETTE D’ALARME ET INTERPELLENT DIOMAYE ET SONKO

L’étudiant Tamsir Malick Sall est dans tous ses états. Dans une vidéo devenue virale, il tire sur tout ce qui bouge : « On n’en a rien à cirer de députés qui disent que l’Etat ne peut pas supporter les bourses. Qu’en-est-il alors de leurs gros salaires, alors qu’ils n’ont aucune utilité pour les Sénégalais ? Tout le monde sait que les bourses servent à entretenir beaucoup de familles d’étudiants. Nous interpellons solennellement le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Faye pour qu’ils trouvent une solution définitive à ce problème. Nous ne voulons qu’un des nôtres soit encore tué dans des manifestations à l’intérieur du campus, car les Forces de l’ordre tirent des balles sur les étudiants. Les Professeurs aussi doivent être recadrés par les Autorités académiques, car ils font ce que bon leur semble. Ce qui est anormal. Pire encore, cette situation débouche sur un autre problème récurrent : les années qui se chevauchent».



Le Rectorat autorise le recours aux Forces de l’ordre pour «sécuriser» le campus



Pour sa part, le Conseil Académique (CA) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a autorisé, hier, le Recteur à « requérir le concours des Forces de l’ordre afin d’assurer la sécurité des personnes, la protection du patrimoine et la continuité des activités pédagogiques et scientifiques au sein du campus pédagogique ». Cette décision s’inscrit dans le cadre strict des articles 4, 5 et 6 de la loi n°94-79 du 24 novembre 1994 relatifs aux franchises et libertés universitaires. L’information a été donnée dans un communiqué de presse du Rectorat de ce 2 décembre 2025. En effet, l’instance universitaire s’est réunie en visioconférence, sous la présidence du Recteur, le Professeur Alioune Badara Kandji, en vue d’examiner la situation sécuritaire sur le campus. Le CA a noté « plusieurs incidents récents qui ont compromis la sécurité des personnes, causé des dégâts sur des biens publics et privés et perturbé le bon fonctionnement de l’administration ainsi que des activités d’enseignement et de recherche ». Réaffirmant son attachement aux valeurs républicaines, au respect de la loi et au dialogue, le Conseil académique appelle l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire à faire preuve de sérénité pour permettre la poursuite normale des activités et assurer un fonctionnement apaisé des services administratifs.



L’Intersyndicale des PATS dénonce l’insécurité des travailleurs



Quant à l’Intersyndicale des Personnels Administratif, Technique et de Service des universités et centres universitaires du Sénégal (PATS), elle dénonce énergiquement les manifestations constatées ces temps-ci entre les étudiants et les forces de l’ordre au sein de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon leur communiqué de presse, « des camarades PATS ont été victimes de violences physiques et morales, aux campus pédagogique ». Ainsi « l’Intersyndicale invite le Rectorat à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». A cet effet, disent-ils, « nous demandons aux camarades des différentes sections d’apprécier la situation afin de prendre les mesures appropriées. Si les conditions de travail et de sécurité ne sont pas assurées, nous leur demandons de rentrer ». Dans tous les cas, « l’Intersyndicale continue de surveiller l’évolution de la situation actuelle et invite les autorités à gérer cette crise pour un apaisement de l’espace universitaire ». Sinon, « l’Intersyndicale demandera aux camarades de rester chez eux si la situation perdure dans les vingt-quatre heures (24h) ».

