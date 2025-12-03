DÉTOURNEMENTS, JEUX EN LIGNE, TRAFIC DE DROGUE…- LA CENTIF DÉCLENCHE UNE GUERRE SANS MERCI CONTRE LES CRIMES FINANCIERS

La cheffe de Délégation, membre du secrétariat du comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Khadija Fayel Diop, de souligner qu'il s'agit d'une « campagne nationale de sensibilisation auprès des populations sur nos travaux, en matière de stratégie nationale pour lutter contre le blanchiment de capitaux, également le financement du tourisme et la prolifération des armes de destruction massive ». Elle informe : « À travers cette campagne qui a démarré le 10 novembre 2025, nous sommes en train de sillonner les 14 régions du Sénégal. Nous l'avons démarrée vers Kédougou et sommes en train de la terminer par l'axe Thiès-Dakar ».



Campagne pour sillonner les 14 régions du Sénégal



Dans cette lutte, la particularité de la ville de Thiès, aux yeux de Mme Khadija Fayel Diop, demeure le fait qu'elle reste « une cité stratégique, où il y a beaucoup de populations qui nous viennent d'autres localités du Sénégal et même de l’étranger, notamment des pays limitrophes ». Et en termes de financement du terrorisme, a-t-elle indiqué, « il faut être très vigilant ». Mais également, en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux, fait-elle remarquer, « à l'instar des autres villes du pays, toutes les infractions sous-jacentes se retrouvent également dans la ville de Thiès : la corruption, le détournement de deniers publics, mais nous avons également d'autres infractions liées à la fraude. Aujourd'hui, nous avons des risques très émergents dans les jeux en ligne, dans la cybercriminalité également, et dans d'autres formes de criminalités financières ». Khadija Fayel Diop de poursuivre : « Malgré les lois et tout le cadrage institutionnel, législatif, réglementaire, les criminels financiers prospèrent dans nos villes, dans nos régions, à l'instar de tous les pays du monde. Face à toutes ces criminalités financières, on s'est dit qu'il ne faudrait pas rester uniquement sur Dakar, mais il faut mailler le territoire national pour pouvoir sensibiliser, au mieux, les populations, afin qu'on puisse, ensemble, faire en sorte d'avoir un pays où l'économie est bien encadrée et que tous les crimes financiers soient bien gérés, pour qu'ils ne puissent pas prospérer ». La cheffe de Délégation d'ajouter : « Au niveau comité national, nous développons une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme ». Elle dit : « Nous avons eu une première stratégie pour la période 2019-2024, qui s'étendait sur 5 axes et cette stratégie est arrivée à son terme. Nous sommes actuellement en train de finaliser une autre stratégie qui va débuter fin décembre 2025 jusqu'en 2029 et nous avons une vision jusqu'en 2035 ».



Position très stratégique et forte mobilité de capitaux



Khadija Fayel Diop a surtout insisté sur un des axes qui consiste à faire en sorte que le cadre réglementaire et juridique soit un cadre qui soit vraiment conforme aux normes et aux standards internationaux, parce que, ajoute-t-elle, «nous, nous n'agissons pas en vase clos, toutes les règles que nous définissons, toutes les lois, tous les degrés, tous les règlements, ont une base liée aux normes du GAFI qui sont au nombre de 40 recommandations vous disent concrètement comment tous les pays du monde doivent agir pour faire en sorte que le blanchiment de capitaux soit maîtrisé, que le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ne prospèrent pas ». Elle ne manque surtout pas de renseigner, entre autres, sur « la nature et la portée du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, ainsi que sur la menace qu’ils représentent », sur « l'engagement du Sénégal qui a amélioré sa législation et ses procédures de lutte contre le LBC/FT en promulguant une nouvelle loi en février 2024, ce qui a permis au pays d'être retiré de la liste grise du GAFI (Groupe d'Action Financière) ». Une occasion pour le gouverneur de rappeler que la région de Thiès, du fait de son positionnement stratégique et de la forte mobilité des personnes et des capitaux, se trouve au cœur des préoccupations nationales. En tant que première région minière du Sénégal, pôle d’attraction économique avec des secteurs porteurs tels que le tourisme, l’industrie, l’agriculture, l’élevage et la pêche et zone d’agglomération urbaine, les circuits commerciaux autour de ces secteurs, méritent une attention particulière, dans l’analyse des risques liés au blanchiment et au financement du terrorisme. C’est là, dit-il, toute la pertinence de cet atelier régional de sensibilisation, qui a pour objectif de rapprocher l’action nationale des acteurs territoriaux, d’échanger sur les risques spécifiques à chaque région et de favoriser une appropriation collective des dispositifs de vigilance et de déclaration.



