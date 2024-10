CAMPAGNE LÉGISLATIVE 2024 | MAME BOYE DIAO INVITE OUSMANE SONKO À AJUSTER SON DISCOURS SUR LA VISION DU « PROJET »

Dans le cadre des législatives de 2024, Mame Boye Diao, leader du mouvement Diao 2024, a invité Ousmane Sonko, Premier ministre et tête de liste du parti Pastef, à ajuster son discours pour la campagne électorale.



Invité ce dimanche sur l’émission Point de Vue de la RTS, Mame Boye Diao a souligné la nécessité pour Sonko d’adopter une approche plus pragmatique et d’adresser les préoccupations sectorielles des citoyens sénégalais.



Selon Mame Boye Diao, l’opposition, à travers l’inter-coalition formée pour ces élections, se présente comme un bloc homogène. Face à cette situation, il est crucial que Sonko adapte son discours pour répondre aux attentes spécifiques de chaque secteur de la société.



« Ousmane Sonko est Premier ministre, il est tête de liste d’un projet qui est venu au pouvoir le 24 mars dernier. Maintenant, il faut que le citoyen sénégalais puisse savoir, secteur par secteur, ce qui est attendu convenablement », a déclaré Diao.



Le leader de la coalition Diao 2024 estime qu’il est temps pour Sonko de passer d’un discours centré sur la dénonciation des injustices et des manquements de l’État à une communication plus axée sur la présentation concrète des solutions qu’il compte apporter.



« Ce qu’il fallait faire pour dénoncer tout ce qu’il y avait comme manquements en matière de liberté publique, de gestion des deniers de l’État, tout cela a été fait. Maintenant, Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre et tête de liste de Pastef, doit s’adresser aux Sénégalais avec une posture de rassembleur », a ajouté le maire de Kolda.



Il a également mis en avant la nécessité pour le Chef du gouvernement de se concentrer sur des questions stratégiques comme l’artisanat, l’agriculture, et la pêche, des secteurs clés pour l’économie sénégalaise. En ce sens, Diao a souligné que cette nouvelle approche permettrait de clarifier la direction que prendrait la mouvance présidentielle en cas de victoire aux législatives du 17 novembre 2024.



Malgré ces recommandations, Mame Boye Diao a salué le courage et l’engagement d’Ousmane Sonko pour avoir choisi de diriger la liste de son parti lui-même, malgré son statut de Premier ministre.



« Il aurait pu déléguer la direction de la liste à quelqu’un d’autre, mais il continue d’assumer son rôle de chef du parti et de mener le combat, démontrant une fois de plus son leadership », a affirmé Mame Boye Diao.



Ainsi, pour le candidat malheureux de la dernière présidentielle, à travers cette campagne, Ousmane Sonko devra prouver sa capacité à rassembler et à répondre aux attentes des citoyens pour permettre à la mouvance présidentielle de poursuivre son projet de « Sénégal souverain, juste et prospère ».













































Rts