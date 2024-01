CAN 2023/ AFFAIRE ‘’DES IVOIRIENS MENACÉS AU SÉNÉGAL’’ : UNE CONSEILLÈRE À L’AMBASSADE RACONTE

La qualification des Eléphants de Côte d’Ivoire face aux Lions de la Teranga, lors des 8ème de finale de la CAN 2023 a été suivie de mouvements de mécontentement des supporters sénégalais. Cela a suffi pour que des informations alarmantes faisant état d’Ivoiriens agressés ou morts au Sénégal circulent sur les réseaux sociaux.



Les précisions de Mme Abouya



Mais la première conseillère à l’Ambassade de la Côte d’Ivoire au Sénégal, Mme Abouya Kokola Marie Cécile, a apporté des précisions sur ce qui s’est passé à Dakar, après la victoire de la Côte d’Ivoire sur le Sénégal aux tirs au but.



‘’En ce qui concerne le match qui s’est déroulé à Yamoussoukro et les faits sur le terrain ici, je voudrais dire que tout juste après le match, nous avons été contactés par certains Ivoiriens qui se sont regroupés notamment dans un restaurant d’une dame ivoirienne pour suivre le match. C’était à la Médina. Il y a d’autres Ivoiriens qui se sont regroupés dans un autre endroit. C’était à Ouakam, suivre le match dans une ambiance fraternelle’’, a-t-elle confié à la RTI.



Selon elle, des Ivoiriens auraient été séquestrés. ‘’Ils nous ont interpellés sur le fait qu’ils seraient séquestrés et qu’ils ne pouvaient pas sortir du lieu pour aller dans leur résidence. Sur le champ, j’ai contacté le directeur du protocole d’Etat du ministère des Affaires Etrangères de la République du Sénégal et j’ai porté les faits à sa connaissance. Automatiquement, des policiers ont été déployés dans les deux lieux pour encadrer les Ivoiriens à pouvoir sortir’’, raconte-t-elle.



Mme Abouya Kokola Marie Cécile souligne que des Sénégalais voulaient s’en prendre effectivement aux Ivoiriens. ‘’Effectivement, il y avait des Sénégalais mécontents de la défaite qui voudraient s’en prendre aux Ivoiriens. Ce cas a été élagué. Les Ivoiriens ont pu se rendre chez eux à la maison’’, assure-t-elle.



Jointe plus tard par des étudiants qui ont annoncé le décès d’un compatriote, elle a pu se rendre sur les lieux et s’est rendue compte qu’il s’agissait d’une rumeur infondée. ‘’Plus tard, nous avons été contactés par des jeunes Ivoiriens, des étudiants qui nous ont dit qu’un jeune Ivoirien aurait trouvé la mort dans les manifestations de rue et que le corps serait à l’hôpital Fann. C’est le CHU d’ici. Automatiquement, nous avons saisi encore le directeur du protocole et l’Ambassade. Nous sommes rendus sur les lieux à l’hôpital Fann pour procéder aux vérifications’’, souligne-t-elle.



Pas de corps d’Ivoirien enregistré à la morgue de l’hôpital Fann



Poursuivant, elle précise que ‘’Au niveau de la morgue nous avons été reçus par le responsable en chef qui nous a dit qu’il n’a pas enregistré de corps d’Ivoirien à la morgue’’. ‘’Pour l’heure, il n’y a pas de mort d’Ivoiriens. Nous avons vérifié aussi aux urgences de l’hôpital Fann puisque c’est le nom de cet hôpital qui circulait sur les réseaux sociaux. Le médecin en chef du service des urgences nous aussi dit qu’il n’a pas reçu de blessés ivoiriens ni de mort enregistré qui soit de nationalité ivoirienne’’, précise Mme Abouya.





Elle en a profité pour appeler les Ivoiriens au calme. ‘’Je voudrais appeler les compatriotes ivoiriens au calme. C’est vrai qu’il y a eu quelques mécontentements de façon isolée, mais qui ont été ciblés et contenus par les forces de l’ordre. On appelle tout le monde au calme. Pour l’heure, ce qui a circulé sur les réseaux sociaux ne s’est pas avéré au niveau de l’hôpital Fann. L’Ambassade continue les investigations dans les autres hôpitaux mais pour l’heure, les Ivoiriens ont la vie sauve et on n’a pas enregistré de décès’’, assure la première conseillère à l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Sénégal.









































Linfodrome