CAN 2023 - LE SÉLECTIONNEUR DU SÉNÉGAL ALIOU CISSÉ A PASSÉ LA NUIT À L'HÔPITAL AVANT DE RETROUVER SON GROUPE

D’après les informations de Canal + Afrique, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a fait un malaise vendredi soir. Admis aux urgences vers 22h, il est resté la nuit à l’hôpital. Toujours selon la chaîne cryptée, l’entraîneur irait mieux et serait resté pour effectuer des examens complémentaires. Un bilan positif confirmé par le président de la fédération sénégalaise Augustin Senghor à l'AFP¨.



Le technicien "se porte bien, il est rentré à l'hôtel de l'équipe, mais l'info est sortie", annoncée par Canal Plus, a expliqué le dirigeant à l'AFP. "Il a eu une petite infection gastrique avant-hier (jeudi) soir qui l'a un peu fatigué, il a tenu le match normalement", a développé le président de la FSF, évoquant la victoire contre le Cameroun (3-1) à la Coupe d'Afrique des nations, vendredi à Yamoussoukro.

"Il était un peu affaibli, les médecins ont préféré le mettre à l'hôpital sous perfusion. Mais rien de bien grave, je ne serais pas à Bouaké si mon coach avait fait un malaise cardiaque", a conclu le vice-président de la Confédération africaine de foot (CAF).

Aliou Cissé, ancien joueur de 47 ans, qui a notamment évolué à Lille, Sedan et au PSG, est sélectionneur du Sénégal depuis 2015, remportant au passage la CAN 2022 avant d'atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Son équipe, première du groupe B avec deux victoires, s'est qualifiée vendredi pour les huitièmes de finale en dominant le Cameroun (3-1).











(Avec AFP)