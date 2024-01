CAN 2023 : « LE SÉNÉGAL A PERDU LE FIL DU MATCH APRÈS L’OUVERTURE DU SCORE », SELON ALIOU CISSÉ

« Après le but, nous avons perdu le fil conducteur du match. C’est dommage. Nous avons eu beaucoup de déchets techniques dans notre football et des pertes de balles inhabituelles. Le bloc était bien en place, mais nous avons pêché au niveau de la récupération du ballon. La Côte d’Ivoire a mis l’intensité qu’il fallait. Nous nous sommes peu projetés », a affirmé Aliou Cissé





S’exprimant en conférence de presse après l’élimination du Sénégal, Cissé a dit regretter que son équipe n’ait pas retrouvé son niveau de jeu des phases de poule.



« Nous n’avons pas eu de problème d’individualité, mais de collectif », a-t-il soutenu.



Selon lui, la Côte d’Ivoire avait la possession du ballon, mais n’était pas dangereuse.



« La Côte d’Ivoire avait la possession mais c’est une possession qui n’était pas dangereuse. Ce match, on aurait pu le jouer pendant deux heures, je ne pense pas que la Côte d’Ivoire aurait pu nous marquer un but », a-t-il analysé.



Il a également évoqué un pénalty refusé au Sénégal.



« L’arbitre n’est pas allé à la VAR vérifier la faute. Parfois les choses sont comme ça. C’est contre nous. Avec la prestation que nous avons faite, on méritait d’aller en quarts de finale. Quand on perd, il faut garder sa dignité », a-t-il ajouté.























































