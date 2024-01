CAN 2024 - LE CAMEROUN ARRACHE SA QUALIFICATION AU BOUT D'UN MATCH FOU, LE SÉNÉGAL TRANQUILLE

Le Cameroun miraculé, le Sénégal en patron. Pour leur dernier match dans la poule C, les coéquipiers de Karl Toko Ekambi, buteur, se sont offerts une deuxième place presque inespérée. Les Lions indomptables sont venus à bout de la Gambie 3-2 dans une fin de match folle avec trois buts dans les 10 dernières minutes. Dans l’autre rencontre, le Sénégal a assuré sa première place grâce à un succès face à la Guinée (2-0) qui termine, elle, parmi les meilleurs troisièmes. Iliman Ndiaye a validé la victoire des siens à la 90e minute.



Une CAN qui se joue dans les dernières minutes. Comme depuis le début de cette Coupe d’Afrique des nations 2024, les fins de rencontres ont tout déterminé pour les membres de la poule C et notamment des Camerounais, finalement deuxièmes alors que presque éliminés à la 94e minute.





Après une première période pauvre, les hommes de Rigobert Song ont accéléré une première fois par l'intermédiaire de Karl Toko Ekambi, buteur de la tête (59e). Mais ils n'ont savouré que 10 minutes, avant de voir Jallow égaliser et provisoirement éliminer les Lions indomptables, pour le plus grand bonheur de la Côte d’Ivoire, alors qualifiée.

La compétition semblait d’autant plus terminée pour les quintuples vainqueurs de la CAN après le deuxième but gambien signé Colley (85e). Mais en six minutes, tout a basculé grâce à un CSC de Gomez (87e) et une tête de Christopher Wooh (91e), qui plaçait le Cameroun devant la Guinée. Un premier ascenseur émotionnel avant d’en connaître un deuxième sur le but égalisateur de Sanneh, finalement refusé pour une main.



LE SÉNÉGAL REÇU 3/3



Un scénario sans conséquence pour la Guinée, qui, malgré sa défaite face au Sénégal (2-0) dans le même temps, s’assure une bonne troisième place avec quatre points. Une rencontre bien moins plaisante où les fautes se sont enchaînées (31 au total), à la différence des occasions. Ce sont finalement les tenants du titre qui ont su faire le travail, d’abord sur une belle tête de Seck, bien servi par Krepin Diatta (61e), puis par l’intermédiaire d’Iliman Ndiaye (91e). Le Marseillais, rentré à la 72e minute, a scellé la première place de son équipe sur une frappe croisée à droite de Koné, trop court.

Un succès sans forcer pour les Lions de la Teranga qui ont fait tourner en fin de rencontre et s’avancent plus que jamais comme favoris à leur propre succession. Trois succès, 8 buts marqués, un record pour eux dans une phase de groupe de la CAN, et seulement un encaissé. Un gros qui ne déçoit pas, c’est assez rare dans cette édition 2024.