CAN 2024 - SURPRISE : LA CÔTE D'IVOIRE ÉLIMINE LE SÉNÉGAL

L'incroyable rédemption. Lundi, dans la chaude nuit de Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire a sorti le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (1-1, 5 tab à 4). Habib Diallo avait ouvert la marque face aux Elephants, qui ont répondu sur penalty à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Moussa Niakhaté a raté sa tentative dans la séance de tirs au but, tandis que Franck Kessié, auteur de l'égalisation, a délivré son pays. La Côte d'Ivoire rencontrera le Mali ou le Burkina Faso en quarts de finale.







Ils n'ont même pas eu besoin d'Hervé Renard pour réaliser un miracle. Les joueurs d'Emerse Faé, propulsé entraîneur après la démission de Jean-Louis Gasset, ont gagné le droit de continuer l'aventure dans leur compétition en éliminant le tenant du titre. Eux qui étaient apparus si désorganisés et si fébriles en phase de poules, au bord du précipice et d'une déflagration terrible, ont retrouvé de l'allant et du coeur.



UN MAGNIFIQUE BUT DE DIALLO

La Côte d'Ivoire a parcouru un long chemin pour obtenir sa qualification, décrochée au bout du suspense et d'une séance de tirs au but étouffante. Elle a été cueillie à froid, comme son peuple, par un magnifique but d'Habib Diallo. L'ex-attaquant de Strasbourg a réceptionné un centre de Sadio Mané qu'il a magnifié d'un enchaînement de grande classe : contrôle orienté de la poitrine et lourde frappe dans la lucarne du malheureux Yahia Fofana (0-1, 4e).

L'apathie défensive de Serge Aurier - sur le centreur - et de Jean Michaël Seri - sur le buteur - a été chèrement punie, mais elle n'a pas douché la ferveur des fans ivoiriens. S'ils n'ont pas inquiété Edouard Mendy en première période, à l'exception notable de Seko Fofana (40e), les Elephants ont investi le camp sénégalais durant de très longues phases. Problème : le replacement défensif des Lions de la Teranga, disposés en 3-4-3, les a souvent frustrés.



SANS FAUTE IVOIRIEN DEVANT LE BUT

Les Ivoiriens ont eu des balles d'égalisation en seconde période face à un Sénégal qui a joué avec le frein à main : la tête de Kessié (73e) et le plat du pied de Nicolas Pépé (77e), tout juste entrés en jeu, ont été détournés par Edouard Mendy. Impérial, ce dernier s'est ensuite rendu coupable d'une faute sur Pépé à la 84e et le penalty transformé par Kessié - accordé après recours à l'assistance vidéo - a fait rugir de plaisir le stade Charles-Konan-Banny (1-1, 86e). A noter que le Sénégal aurait aussi pu bénéficier d'un penalty lorsque Ismaïla Sarr s'est écroulé au contact d'Odilon Kossounou (55e)..

.

Les cannes étaient trop lourdes pour voir du jeu au cours des prolongations. Mané, aux abonnés absents depuis un très vilain tacle sur Ibrahim Sangaré en début de match qui aurait pu (dû ?) lui valoir une expulsion et non un carton jaune, fut le seul à se procurer une occasion franche, Yahia Fofana remportant son duel à bout portant (105e+1).

Humiliée par la Guinée Equatoriale la semaine dernière (0-4), la Côte d'Ivoire avait trop de choses à se faire pardonner par son peuple. Le poteau droit de Fofana a apporté son écot en repoussant la tentative de Niakhaté. Alors que tout semblait perdu pour les Elephants, les voilà en quarts de finale de la CAN, toujours en course pour décrocher un troisième succès continental. Une incroyable rédemption.