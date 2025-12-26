CAN 2025 : GANA GUÈYE AFFICHE LA DÉTERMINATION DES LIONS AVANT LE CHOC FACE À LA RD CONGO

À la veille de la rencontre décisive face à la République démocratique du Congo, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations, Gana Guèye s’est montré confiant et déterminé. En conférence de presse ce matin, le milieu de terrain sénégalais a assuré que les Lions sont prêts à se battre pour décrocher une victoire synonyme de qualification au second tour.



À l’approche du coup d’envoi, pour Gana Guèye, le mot d’ordre est clair : rigueur et discipline collective. « Le plus important pour nous, c’est d’écouter les consignes du coach, bien se reposer, et surtout essayer de tout faire pour gagner ce match-là ».



Conscient de l’enjeu, le joueur sénégalais a insisté sur l’état d’esprit qui anime le groupe. « On prépare ce match avec beaucoup de détermination, de concentration, et une grande envie de bien faire. Ce match, comme on le sait, est très important », a-t-il déclaré. Un succès face aux Léopards permettrait en effet au Sénégal de valider son billet pour la phase à élimination directe. « Si on gagne ce match, ce sera synonyme de qualification pour le second tour », rappelle-t-il.



Dans un effectif qui combine jeunesse et expérience, Gana Guèye souligne le rôle essentiel des cadres. « On a la chance d’avoir des joueurs expérimentés dans l’équipe nationale du Sénégal. Nous, on est là pour apporter notre expérience à cette équipe », explique l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il met en avant l’équilibre du groupe, composé de jeunes talents découvrant la CAN et d’éléments plus aguerris. « Ce mix fait que le groupe fonctionne très bien. On est là pour apporter cette sérénité qu’on doit avoir tout le temps, ce qui va nous permettre d’aller le plus loin possible dans cette compétition », ajoute-t-il.



Face à la RD Congo, le respect est de mise. Gana Guèye reconnaît les progrès de l’adversaire. « Ce n’est pas une surprise pour nous. On sait que c’est une équipe qui montre de bonnes choses et qui devient une grande équipe sur le continent africain », confie-t-il. Pour autant, le discours reste centré sur les Lions. « On est concentrés sur notre équipe, sur ce qu’on a à faire, et sur ce qu’on doit faire sur le terrain. »































































Rts