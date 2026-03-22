CAN 2025: Idrissa Gueye se dit prêt «à rendre les médailles au Maroc» pour apaiser les tensions

« Je m'engage personnellement à regrouper les médailles et les rendre peut-être au Maroc si ça peut apaiser les tensions entre les deux pays », a affirmé Idrissa Gueye samedi soir sur Canal + après la victoire de son équipe d'Everton contre Chelsea en championnat d'Angleterre (3-0).





« C'est juste ridicule (...) un match de foot ça se gagne sur le terrain, c'est ce qu'on a fait au Maroc (...) On a fait ce qu'il fallait sur le terrain, on a gagné ce match-là. On mérite d'être les champions d'Afrique, on est les champions d'Afrique, pour nous ! Les titres, on les gagne sur le terrain, pas dans les bureaux », a ajouté le joueur qui assurait le capitanat du Sénégal lors de la finale de la CAN à la place de Kalidou Coulibaly suspendu.



Deux mois après la finale, remportée 1-0 après prolongation par les Lions de la Teranga, le jury d'appel de la Confédération africaine de Football (CAF) a déclaré mardi le Sénégal « forfait lors de la finale » et « le résultat (...) homologué sur le score de 3-0 » en faveur du Maroc.





Saisie du Tribunal arbitral du sport





La Fédération sénégalaise de football (FSF) a alors décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS), plus haute juridiction sportive basée à Lausanne. « Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais dit à la Fédération de ne pas faire appel », a affirmé Gueye samedi.



Le soir de la finale, le 18 janvier à Rabat, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour protester contre un pénalty accordé au Maroc au bout du temps additionnel de la seconde période, après consultation de la vidéo, alors que le score était de 0-0.



Le jeu avait repris après un quart d'heure de confusion et de tension, des supporters sénégalais lançant des projectiles et tentant d'envahir le terrain. L'ailier marocain Brahim Diaz avait manqué son pénalty avant que le Sénégal ne s'impose avec un but de Pape Gueye durant la prolongation.























































Rfi