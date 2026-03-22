THIÈS – KORITÉ : L’IMAM OUMAR THIOUNE APPELLE À L’APPLICATION STRICTE DE LA LOI CONTRE LES ACTES CONTRE-NATURE ET À UN SURSAUT MORAL

À Thiès, le sermon de l’Aïd-el-Fitr prononcé par l’imam Oumar Thioune a été marqué par un appel appuyé au respect des lois récemment adoptées et à un renforcement des valeurs éducatives et sociales. Réunis vendredi au terrain Tound-wi, dans la cité Ousmane Ngom, de nombreux fidèles ont suivi un prêche centré sur les enjeux de société et la responsabilité collective. L’imam a notamment salué le vote, par l’Assemblée nationale, d’une loi durcissant les sanctions contre les actes homosexuels, invitant les populations à soutenir cette initiative parlementaire.



« Nous devons remercier les députés pour cette décision », a-t-il déclaré, avant d’insister sur la nécessité d’une application rigoureuse des textes. Selon lui, le Sénégal souffre moins d’un déficit législatif que d’un problème d’effectivité des lois. « Beaucoup de textes dorment dans les tiroirs », a-t-il regretté, appelant à une application sans distinction, quelle que soit l’appartenance politique.



Dans son intervention, le religieux a également dressé un diagnostic critique de ce qu’il considère comme une dégradation des mœurs, qu’il relie à des manquements dans l’éducation et le respect des principes islamiques. Il a particulièrement insisté sur le rôle fondamental de la cellule familiale, plaidant pour une éducation religieuse solide dès le bas âge.



L’imam Oumar Thioune a, par ailleurs, abordé plusieurs questions sociales sensibles, notamment la protection de l’enfance. Il a dénoncé avec vigueur le phénomène des enfants en situation de rue et la pratique consistant à les confier à des maîtres coraniques sans suivi parental. « Faire quémander des enfants est indéfendable en islam », a-t-il martelé, pointant la responsabilité directe des parents. Sur la question de la vie et de la filiation, il a rappelé les principes islamiques encadrant la protection de la vie humaine et les règles de procréation, tout en appelant à combattre des pratiques jugées contraires aux préceptes religieux.



Réagissant à ce sermon, le député Amadou Dia (Pastef, majorité) a salué une intervention « empreinte de responsabilité ». Il a exprimé sa fierté d’appartenir à une législature ayant adopté cette loi dans un contexte économique difficile et sous pression internationale. Le parlementaire a également insisté sur la nécessité pour les citoyens et les acteurs politiques de faire bloc derrière les institutions. Il a toutefois reconnu que l’un des principaux défis reste le suivi et l’application des lois votées. À ce titre, il a annoncé que la question sera inscrite à l’ordre du jour de la commission parlementaire compétente, en charge de l’évaluation des politiques publiques.



Entre appel à la rigueur législative et plaidoyer pour un renforcement des valeurs sociales, le sermon de Thiès s’inscrit dans un débat plus large sur la gouvernance, l’éducation et les mutations sociétales au Sénégal.











































Rts