Trump explore les options pour envoyer une force terrestre en Iran

Le président américain Donald Trump réfléchit à l'opportunité de déployer des milliers de soldats américains en Iran pour atteindre certains objectifs clés et mettre fin à la guerre, a rapporté NBC, citant deux responsables actuels, deux anciens responsables américains et une source bien informée.





Selon le rapport, bien que tout déploiement de forces en Iran comporterait de nombreux risques, il pourrait également conduire stratégiquement à accélérer la fin de la guerre.



M. Trump fait face à la flambée des cours du pétrole alors qu'il explore les options pour envoyer des troupes en Iran, qui a connu une flambée des cours du pétrole à la suite des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran et des mesures prises par la République islamique d'Iran pour fermer le détroit d'Ormuz.



Il a également fait face à des réactions négatives aux États-Unis de la part des démocrates et de certains de ses partisans, ainsi qu'à des critiques de la part des alliés arabes des États-Unis, qui ont été la cible d'attaques iraniennes de représailles en raison de la politique de M. Trump.



Plusieurs options sont envisagées par M. Trump, selon les sources du rapport. L'un d'eux est le déploiement de forces dans les ports iraniens ou les petites îles du golfe Persique dans le but de rouvrir le détroit d'Ormuz. Parmi les autres options, citons une opération visant à récupérer des stocks d'uranium très riche ou le recours à la force pour contrôler les installations pétrolières iraniennes afin de couper l'une des principales voies de revenus de la République islamique et d'obtenir des concessions du régime iranien.



Aucune des options envisagées sérieusement par M. Trump n'implique des déploiements massifs de troupes similaires à ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan, selon les sources. La NBC avait précédemment rapporté que M. Trump avait exprimé dans des milieux privés son désir d'envoyer des troupes terrestres en Iran.



Depuis le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, M. Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à envoyer des troupes américaines en Iran. Cependant, jeudi, en réponse à une question à ce sujet, il a déclaré : « Non, je ne déploie de troupes nulle part. Bien sûr, je ne vous dirais pas si j'ai envoyé l'un ou l'autre, mais je n'envoie pas de forces. »



La porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly, a déclaré vendredi dans un communiqué : « Comme l'a dit le président Trump, il n'a pas l'intention de déployer des forces où que ce soit. Cependant, il agit avec sagesse et ne dévoile pas sa stratégie militaire aux médias. »



Selon deux responsables américains actuels et deux anciens responsables américains, l'ampleur et la durée du déploiement des forces américaines en Iran dépendront du type d'opération, mais à l'instar de l'opération visant à arrêter l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro, des centaines de forces spécialisées pourraient entrer en Iran pendant plusieurs heures. Mais ce taux peut aller jusqu'au déploiement de milliers de forces pendant plusieurs semaines.



Joe Costa, directeur du programme de défense progressiste au Scowcroft Center for Strategy and Security, affilié au groupe de réflexion Atlantic Council, a déclaré : « Le degré de difficulté des différentes opérations varie, même si elles seront toutes très dangereuses et qu'elles risquent de faire des victimes parmi les troupes américaines ».



Le risque des opérations terrestres est bien plus élevé que celui des frappes aériennes actuelles, a-t-il ajouté.











Il y a actuellement environ 50 000 soldats américains stationnés au Moyen-Orient.









Les États-Unis mènent une guerre aérienne et maritime contre l'Iran jusqu'à présent.Plusieurs milliers d'autres Marines devraient arriver dans la région dans les prochains jours, a rapporté la NBC. En outre, selon deux sources bien informées, les États-Unis accélèrent le déploiement de milliers de Marines et de marins supplémentaires au Moyen-Orient.







Les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran au cours des trois dernières semaines ont créé des conditions en Iran qui réduisent le risque d'envoyer des troupes dans le pays par rapport à ce qu'il était au début de la guerre, selon un responsable américain. Le responsable américain a toutefois souligné que l'envoi d'une force terrestre en Iran augmenterait la menace contre les forces américaines dans la région.



Selon deux sources bien informées, les alliés américains, israéliens et d'autres États-Unis ont récemment tenu une réunion conjointe sur la guerre et ont examiné des informations indiquant qu'au moins un des groupes paramilitaires soutenus par Téhéran ciblerait probablement les bases américaines dans la région si une force terrestre était déployée en Iran.



Les alliés arabes de l'Amérique, quant à eux, veulent mettre fin à la guerre. Cependant, selon NBC News, certains d'entre eux craignent que la République islamique ne reste au pouvoir et, assoiffés de vengeance, ne meurent des suites des affrontements.



M. Trump fait également face à de nombreuses critiques de la part de ses alliés, ainsi que des démocrates, à propos de la guerre avec l'Iran. Selon un sondage NBC réalisé au début du mois, 54 % des électeurs américains sont mécontents de la manière dont la guerre a été gérée par M. Trump.



Bien que l'envoi de forces en Iran comporte de nombreux risques, selon d'anciens responsables américains, une opération terrestre réussie pourrait placer Donald Trump dans une position idéale pour négocier la fin de la guerre.



Selon M. Costa, les États-Unis se trouvent dans une position difficile et il pourrait être nécessaire d'envoyer des troupes en Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz et, à terme, mettre fin à la guerre, car Téhéran a démontré son « énorme influence économique ».



« Nous sommes dans une position problématique et la présence de forces en Iran pourrait être nécessaire pour garantir la réouverture d'Ormuz, ce qui est bien plus dangereux pour nous », a déclaré M. Costa.



Il a également déclaré que la fermeture du détroit par l'Iran avait rendu beaucoup plus difficile pour les États-Unis de mettre fin à la guerre selon leur propre calendrier.









Quelles sont les options qui s'offrent à Trump ?



Selon deux anciens responsables américains, le Commandement central américain élabore depuis des années des plans pour d'éventuelles opérations terrestres dans le cadre des différentes options envisagées. Ces mêmes programmes ont contribué à définir les options explorées par M. Trump, selon des responsables actuels et anciens.







L'une de ces options est le déploiement de forces américaines sur la côte sud de l'Iran. L'objectif d'une telle opération serait de réduire les menaces actuelles de l'Iran contre la navigation dans le détroit d'Ormuz.



Les navires quittant le golfe Persique doivent traverser les îles d'Abu Musa, Big Tanab et Little Tanab avant d'entrer dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a une présence militaire sur ces îles et celles-ci revêtent une importance stratégique significative pour Téhéran en termes de contrôle du passage et de la navigation dans le détroit d'Ormuz.



Malgré les frappes américaines selon lesquelles le Pentagone aurait détruit plus de 120 chars iraniens, la marine iranienne et celle du CGRI ont continué de maintenir ce qu'elles appellent une « flotte de moustiques », selon des responsables américains. La flotte comprend plus de 1 000 vedettes rapides, dont certaines sont sans pilote et chargées d'explosifs et constituent une menace pour la navigation. Ces bateaux pouvaient rapidement encercler des navires depuis différentes directions.



Une autre utilisation possible des forces terrestres américaines pourrait consister à prendre possession et à maintenir le contrôle des installations pétrolières iraniennes sur l'île de Kharak, où 90 pour cent des exportations de pétrole iraniennes sont effectuées depuis l'île, selon des responsables américains.



Les États-Unis ont bombardé des cibles militaires sur l'île de Kharg vendredi dernier et M. Trump a menacé de cibler les installations pétrolières de l'île si l'Iran poursuivait ses actions visant à bloquer le détroit d'Ormuz.



Selon des responsables américains actuels et anciens, le plan visant à saisir et à contrôler l'installation pétrolière visait à faire échouer l'économie du gouvernement iranien en le privant de sa principale source de revenus, et les États-Unis utiliseraient cet effet de levier pour négocier la fin du conflit.



Un ancien responsable américain a déclaré : « L'île de Kharg est absolument sur la table. Il en a toujours été ainsi », a-t-il dit.



L'administration du président Donald Trump étudie des plans opérationnels pour une occupation militaire ou un blocus naval de l'île de Kharg afin de faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz, a déclaré Oxius vendredi, citant quatre sources bien informées.



Selon les sources, la mise en œuvre de ce plan à haut risque obligerait l'armée américaine à affaiblir la capacité militaire de l'Iran autour du détroit d'Ormuz plus qu'auparavant, après environ un mois de frappes aériennes ; trois Marines américains sont en route pour la région et les autorités envisagent de déployer des forces de soutien supplémentaires.



Selon des responsables américains actuels et anciens, l'option la plus dangereuse pour les forces terrestres américaines en Iran pourrait en même temps être l'option la plus décisive pour éliminer toute menace nucléaire iranienne potentielle.











Cette option implique l'envoi de forces en Iran pour trouver, récupérer et capturer l'uranium hautement riche de l'Iran.



Pour récupérer complètement le stock d'uranium de l'Iran, les États-Unis devront probablement se tourner vers plusieurs endroits. Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré au début du mois qu'environ la moitié des 440 kilogrammes d'uranium hautement enrichi de l'Iran se trouvaient à Ispahan, mais il n'était pas clair si l'autre moitié se trouvait dans les installations de Fardu ou de Natanz ou avait été endommagée ou détruite lors de frappes militaires américaines en juin dernier.









Achats du Pentagone pour le déploiement des forces terrestres







Les responsables du Pentagone ont élaboré une logistique détaillée pour l'envoi de troupes terrestres américaines en Iran, a rapporté CBS, citant plusieurs sources bien informées.



Alors que M. Trump explore les options pour régler le conflit avec l'Iran, les principaux commandants militaires ont fait des demandes concrètes visant à prendre des dispositions pour le déploiement de troupes terrestres, selon les sources.



On ne sait pas encore dans quelles circonstances M. Trump ordonnera le déploiement de troupes terrestres en Iran, selon les sources.



Selon les sources, l'armée a organisé des réunions pour réfléchir à la manière de gérer la possibilité de détenir des soldats et des forces paramilitaires iraniens en cas de décision du président d'envoyer des troupes américaines en Iran, y compris là où les détenus seront transférés.



Les États-Unis se préparent à déployer des unités de la 82e division aéroportée au Moyen-Orient, a rapporté CBS. La planification inclut la « Force d'intervention mondiale » de l'armée et la « Marine Expeditionary Unit » du Corps des Marines des États-Unis.



Des milliers de Marines sont actuellement déployés au Moyen-Orient. Trois navires de guerre et environ 2 200 Marines d'une unité expéditionnaire ont quitté la Californie plus tôt cette semaine, selon deux responsables américains. Il s'agit de la deuxième unité de marine américaine déployée depuis le début de la guerre et son déploiement sur place pourrait prendre plusieurs semaines. La première unité avait été déployée depuis la région du Pacifique et est toujours en route pour le Moyen-Orient.



Selon le rapport, bien que les responsables de l'administration refusent de commenter publiquement les prochaines étapes possibles, ces mesures constituent un effort du Pentagone visant à élargir les options militaires à la disposition du président.







