CAN 2025 : LE CALENDRIER COMPLET ET LES RÉSULTATS DE LA COMPÉTITION !

Quand aura lieu la phase de groupes de la CAN ?



Comme le veut le format de la compétition depuis 2019, pas moins de 24 équipes seront en lice pour remporter le trophée. Elles seront réparties en six groupes de quatre équipes, et seuls les deux premiers seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Les quatre dernières places qualificatives seront attribuées aux meilleurs troisièmes.



Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

21 décembre (match d’ouverture) : Maroc – Comores : 2-0

22 décembre : Mali – Zambie

26 décembre : Maroc – Mali

26 décembre : Zambie – Comores

29 décembre : Zambie – Maroc

29 décembre : Comores – Mali



Groupe B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

22 décembre : Égypte – Zimbabwe

22 décembre : Afrique du Sud – Angola

26 décembre : Égypte – Afrique du Sud

26 décembre : Zimbabwe – Angola

29 décembre : Angola – Égypte

29 décembre : Zimbabwe – Afrique du Sud





Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

23 décembre : Nigeria – Tanzanie

23 décembre : Tunisie – Ouganda

27 décembre : Nigeria – Tunisie

27 décembre : Ouganda – Tanzanie

30 décembre : Ouganda – Nigeria

30 décembre : Tanzanie – Tunisie





Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

23 décembre : Sénégal – Botswana

23 décembre : RD Congo – Bénin

27 décembre : Sénégal – RD Congo

27 décembre : Bénin – Botswana

30 décembre : Bénin – Sénégal

30 décembre : Botswana – RD Congo





Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

24 décembre : Algérie – Soudan

24 décembre : Burkina Faso – Guinée équatoriale

28 décembre : Algérie – Burkina Faso

28 décembre : Guinée équatoriale – Soudan

31 décembre : Guinée équatoriale – Algérie

31 décembre : Soudan – Burkina Faso





Groupe F : Cameroun, Gabon, Côte d’Ivoire, Mozambique

24 décembre : Côte d’Ivoire – Mozambique

24 décembre : Cameroun – Gabon

28 décembre : Côte d’Ivoire – Cameroun

28 décembre : Gabon – Mozambique

31 décembre : Gabon – Côte d’Ivoire

31 décembre : Mozambique – Cameroun







Quand aura lieu la phase finale de la CAN ?

Huitièmes de finale : du 3 au 6 janvier

Quarts de finale : 9 et 10 janvier

Demi-finales : 14 janvier

Match pour la troisième place : 17 janvier

Finale : 18 janvier





Où se jouera la finale de la CAN 2025 ?

À événement exceptionnel, stade exceptionnel. La finale de la 35ᵉ CAN se déroulera dans le flambant neuf Stade Prince Moulay Abdellah, à Rabat. Inaugurée le 5 septembre dernier, cette enceinte totalement rénovée avait vu le Maroc battre le Niger dans un match à sens unique (5-0). Les nouvelles tribunes peuvent maintenant accueillir 68 500 spectateurs.



Avant cette rencontre phare, le Stade Prince Moulay Abdellah accueillera le match d’ouverture, le 21 décembre. Mais également huit autres matches de groupes, deux huitièmes, un quart et une demi-finale.