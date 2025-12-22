CAN 2025 : LE CALENDRIER COMPLET ET LES RÉSULTATS DE LA COMPÉTITION !

Quand aura lieu la phase de groupes de la CAN ?
Comme le veut le format de la compétition depuis 2019, pas moins de 24 équipes seront en lice pour remporter le trophée. Elles seront réparties en six groupes de quatre équipes, et seuls les deux premiers seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Les quatre dernières places qualificatives seront attribuées aux meilleurs troisièmes.
Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores
21 décembre (match d’ouverture) : Maroc – Comores : 2-0
22 décembre : Mali – Zambie
26 décembre : Maroc – Mali
26 décembre : Zambie – Comores
29 décembre : Zambie – Maroc
29 décembre : Comores – Mali
Groupe B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe
22 décembre : Égypte – Zimbabwe
22 décembre : Afrique du Sud – Angola
26 décembre : Égypte – Afrique du Sud
26 décembre : Zimbabwe – Angola
29 décembre : Angola – Égypte
29 décembre : Zimbabwe – Afrique du Sud
Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie
23 décembre : Nigeria – Tanzanie
23 décembre : Tunisie – Ouganda
27 décembre : Nigeria – Tunisie
27 décembre : Ouganda – Tanzanie
30 décembre : Ouganda – Nigeria
30 décembre : Tanzanie – Tunisie
Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana
23 décembre : Sénégal – Botswana
23 décembre : RD Congo – Bénin
27 décembre : Sénégal – RD Congo
27 décembre : Bénin – Botswana
30 décembre : Bénin – Sénégal
30 décembre : Botswana – RD Congo
Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan
24 décembre : Algérie – Soudan
24 décembre : Burkina Faso – Guinée équatoriale
28 décembre : Algérie – Burkina Faso
28 décembre : Guinée équatoriale – Soudan
31 décembre : Guinée équatoriale – Algérie
31 décembre : Soudan – Burkina Faso
Groupe F : Cameroun, Gabon, Côte d’Ivoire, Mozambique
24 décembre : Côte d’Ivoire – Mozambique
24 décembre : Cameroun – Gabon
28 décembre : Côte d’Ivoire – Cameroun
28 décembre : Gabon – Mozambique
31 décembre : Gabon – Côte d’Ivoire
31 décembre : Mozambique – Cameroun
Quand aura lieu la phase finale de la CAN ?
Huitièmes de finale : du 3 au 6 janvier
Quarts de finale : 9 et 10 janvier
Demi-finales : 14 janvier
Match pour la troisième place : 17 janvier
Finale : 18 janvier
Où se jouera la finale de la CAN 2025 ?
À événement exceptionnel, stade exceptionnel. La finale de la 35ᵉ CAN se déroulera dans le flambant neuf Stade Prince Moulay Abdellah, à Rabat. Inaugurée le 5 septembre dernier, cette enceinte totalement rénovée avait vu le Maroc battre le Niger dans un match à sens unique (5-0). Les nouvelles tribunes peuvent maintenant accueillir 68 500 spectateurs.
Avant cette rencontre phare, le Stade Prince Moulay Abdellah accueillera le match d’ouverture, le 21 décembre. Mais également huit autres matches de groupes, deux huitièmes, un quart et une demi-finale.
