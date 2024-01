CAN. Le Sénégal conclut son sans-faute par une victoire sur la Guinée

Un champion en titre digne de son rang. Alors que les autres favoris de cette Coupe d’Afrique des Nations, comme le Ghana ou la Côte d’Ivoire, se cassent un à un les dents sur les phases de poules, le Sénégal ne flanche pas. Les Lions de la Teranga se sont imposés contre la Guinée, ce mardi 23 janvier (0-2). Avec ce succès, les joueurs d’Aliou Cissé valident leur première place du groupe C en réalisant un sans-faute. Le Sénégal est d’ailleurs la seule équipe de cette CAN à réaliser cette performance.





Pragmatiques, les Sénégalais se sont contentés d’une victoire sans éclat contre la Guinée. C’est le défenseur central du Maccabi Haïfa, Abdoulaye Seck, qui a inscrit le premier but de la rencontre peu avant la demi-heure de jeu (27’). Le Marseillais Iliman Ndiaye a parachevé le succès des siens (90’). Les entrées en jeu d’Ilaix Moriba et Serhou Guirassy ne changeront rien pour le Syli national.



Malgré cette défaite, conjuguée à la victoire du Cameroun sur la Gambie, la Guinée se qualifie en huitième de finale comme étant un des meilleurs troisièmes. Le Syli national affrontera la Guinée équatoriale ou le Cap Vert en huitièmes de finale, tandis que le Sénégal doit encore patienter avant de connaître son adversaire.



































Ouest France