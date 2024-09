CEREMONIE D’OUVERTURE DU 4ème SOMMET DU FORUM SINO-AFRICAIN (FOCAC)- VOICI L'INTÉGRALITÉ DU DISCOURS DU PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE

Excellence, Monsieur Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, Co Président du Forum sur la Coopération sino-africaine,

Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI, Président de la République islamique de Mauritanie et Président de l’Union Africaine,

Excellences, Madame, Messieurs les Chefs d’Etat et de gouvernement, chers collègues,

Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies,

Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union Africaine, Mesdames, Messieurs les Ministres et chefs de délégation,



Mesdames, Messieurs,



Monsieur le Président Xi JINPING, au nom de l’Afrique, je voudrais, à l’entame de mon propos, vous saluer et vous remercier vivement, ainsi que le peuple chinois ami, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse qui nous ont été réservés en terre chinoise, vieille terre de culture et de civilisation que symbolisent si bien et si fièrement la Grande muraille de Chine, la cité interdite et le temple du ciel, entre autres œuvres grandioses de votre beau pays.

En tant que Président nouvellement élu, prenant la parole pour la première fois au sommet du Forum sino africain, avec le legs de la co Présidence de notre Forum, je tiens à réaffirmer l’attachement ferme du Sénégal à la coopération Chine Afrique, inspirée par nos valeurs communes d’égale dignité des cultures et des civilisations, d’avantages mutuellement bénéfiques et de solidarité agissante. Le FOCAC, c’est tout cela à la fois.



Je rends hommage au Président Xi JINPING pour sa vision clairvoyante, son leadership dynamique et l’intérêt particulier qu’il accorde à la mise en œuvre des engagements convenus au titre du FOCAC.

Les nouvelles mesures pragmatiques qu’il vient d’annoncer prouvent une nouvelle fois sa volonté constante de porter plus haut la coopération sino- africaine.

A travers ses nombreux programmes et initiatives depuis sa création en 2000, le FOCAC est devenu un modèle de partenariat efficace, fondé sur le dialogue, le respect mutuel et la co-construction.

Je me réjouis dès lors de co-présider cette cérémonie d’ouverture avec le Président Xi JINPING en pleine année du Dragon, autour du thème : « travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ».

Ce thème est assurément pertinent par la finalité qu’il vise, en ce qu’il prône la modernisation de notre partenariat pour parvenir à nos objectifs communs, malgré un contexte mondial difficile marqué par la guerre, la violence et l’extrémisme de tous bords et une crise économique et sociale persistante.

Les défis sont nombreux et complexes, mais nous pouvons les relever ensemble en resserrant davantage les relations de solidarité politique et économique qui sont au cœur de notre coopération.

En tant que co Président du FOCAC depuis le sommet de Beijing de 2018, en passant par la conférence ministérielle de Dakar en 2021, le Sénégal a eu le privilège d’être le témoin des importantes réalisations du partenariat sino africain.



Je salue particulièrement l’initiative des Nouvelles routes de la soie qui a contribué de façon significative à la réalisation des objectifs du FOCAC en matière d’infrastructures, notamment dans le domaine des ports, aéroports, routes, autoroutes et chemins de fer.

Je n’oublie pas nos acquis dans d’autres domaines stratégiques tels que l’agriculture, la formation technique et professionnelle, l’hydraulique, l’industrie et la santé.

Nous ne pouvons pas oublier que la Chine a été le premier pays à manifester sa solidarité avec l’Afrique lors de la grave crise de COVID-19, avec la fourniture d’équipements et produits médicaux et pharmaceutiques, y compris les premières doses de vaccins.

S’y ajoute la construction du siège du Centre de prévention et de gestion des maladies (CDC) qui contribuera au renforcement des efforts de lutte du continent contre les périls sanitaires.

Dans le domaine commercial, le volume des échanges est passé de 120 milliards de dollars en 2018 à 282,1 milliards en 2023.

Il est surtout heureux de noter que pour un meilleur équilibre de la balance commerciale, la Chine s’est engagée à soutenir l’amélioration des capacités d’exportation de l’Afrique et de faciliter les mesures d’inspection et de quarantaine des produits africains exportés en Chine.

Gardant à l’esprit la longue tradition d’amitié sino africaine, tissée dans la lutte pour la décolonisation et les principes historiques du Mouvement des Non Alignés, je saisis l’occasion qui nous réunit ici pour réitérer le soutien du Sénégal aux trois grandes initiatives du Président Xi Jinping portant notamment sur le développement mondial, la sécurité mondiale et la civilisation mondiale.



De même, je redis notre attachement sans équivoque au principe d’une seule Chine dont le Gouvernement de la République populaire de Chine est le seul représentant légal et légitime.

Chers collègues, Mesdames, Messieurs,

Notre Sommet qui marque la fin de la co-présidence sénégalaise du FOCAC ouvre en même temps de nouvelles perspectives avec la déclaration et le Plan d’action 2025-2027 dont la mise en œuvre contribuera sans doute à la consolidation de nos acquis au bénéfice de nos peuples.

Dans cet esprit, je propose que la feuille de route du sommet accorde une attention particulière aux priorités suivantes :

Premièrement, poursuivre et accélérer la modernisation et le développement de l’agriculture pour éradiquer la pauvreté et atteindre la souveraineté alimentaire.

Deuxièmement, continuer l’élan de mobilisation des financements, y compris l’investissement privé, pour mieux soutenir la réalisation des infrastructures de base qui stimulent la croissance, favorisent la création d’emplois et d’autres activités génératrices de revenus, et contribuent à améliorer la qualité de la vie.

Troisièmement continuer à travailler à l’industrialisation de l’Afrique pour relever le défi d’un développement durable et inclusif. Cela passera par l’autonomisation des femmes et l’employabilité des jeunes avec le développement de la formation technique et professionnelle pour disposer d’un capital humain adapté ; une réforme de la gouvernance mondiale ; l’abrogation des règles et pratiques qui freinent les flux d’investissement vers l’Afrique, alors que le continent a le plus grand besoin de financements ; enfin la lutte contre les



changements climatiques et une transition énergétique juste et équitable pour satisfaire les besoins africains d’industrialisation.

Quatrièmement, enfin, investir davantage dans la digitalisation par le renforcement des infrastructures numériques, l’innovation et le soutien à l’industrie créative des jeunes, notamment les start-up dans leurs différentes applications.

Au terme de notre mandat à la coprésidence du FOCAC, je tiens à remercier sincèrement notre ami et collègue le Président Xi JINPING pour son engagement constant à nos côtés. Xiè xiè, Monsieur le Président !

Je vous remercie également, chers collègues et frères, pour votre franche collaboration durant la coprésidence sénégalaise du FOCAC qui nous a aidé à dérouler notre agenda commun pendant six ans.

C’est avec le même esprit de collaboration sincère que le Sénégal continuera de soutenir le Forum sino africain pour qu’il garde toute la vitalité nécessaire à la construction de notre ambition collective.

Je saisis l’occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations au Président Denis Sassou NGUESSO qui assumera la prochaine coprésidence africaine du FOCAC et lui souhaiter nos vœux ardents de succès.

Je salue, enfin, le consensus autour des projets de déclaration et de plan d’action et vous propose que nous les adoptions par acclamation pour poursuivre la mise en œuvre de notre partenariat.



Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre attention.