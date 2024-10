CNRA : fin de mission de Babacar Diagne

Le 30 septembre 2024 marque la fin du mandat de Babacar Diagne en tant que président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Nommé en 2018 par le Président de la République, Babacar Diagne a tenu à rappeler son engagement à respecter les dispositions légales encadrant sa fonction.







« La durée du mandat des membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel est de six ans. Ce mandat n’est ni renouvelable, ni révocable », stipule la loi relative au CNRA. C’est dans ce cadre que l’ancien président de l’institution a échangé avec les autorités compétentes, exprimant son souhait de quitter ses fonctions conformément à la législation en vigueur.







Babacar Diagne a exprimé sa gratitude envers le Chef de l’État et son gouvernement pour avoir accédé favorablement à sa demande de quitter la présidence à la fin de son mandat, tout en réaffirmant son attachement au strict respect de la durée légale de ses fonctions. « Le mandat de six ans, arrivé à expiration ce 30 septembre, j’ai tenu au strict respect de la durée », a-t-il précisé en ajoutant avoir obtenu l’accord des autorités pour ne pas prolonger son mandat au-delà de la période prévue.







L’ancien directeur général de la RTS a également tenu à remercier ses collaborateurs, notamment les huit membres du Collège, dont « l’apport collectif et individuel à l’accomplissement de la mission de régulation a été déterminant, six années durant ». Il a relevé la compétence et la loyauté de ces derniers, ainsi que celle des personnels administratifs et techniques du CNRA, qui ont permis d’accomplir le travail de régulation dans le respect des enjeux du secteur.







Babacar Diagne a également rendu hommage à son prédécesseur, Babacar Touré, qu'il a qualifié de « grand combattant de la liberté de la presse ». Touré, aujourd’hui décédé, avait proposé au Président de la République de choisir Diagne pour lui succéder à la tête du CNRA. « Il savait bien qu’il ne me confiait pas une sinécure », a déclaré Babacar Diagne.







Revenant sur son long parcours professionnel, Babacar Diagne a rappelé avoir servi son pays avec rigueur et passion depuis 1978, dans différents secteurs. « J’ai toujours donné le meilleur de moi-même avec rigueur et passion ‘au mieux de mes connaissances et de mes possibilités », a-t-il conclu, à l’heure de tirer sa révérence du poste de président du CNRA.





























































seneweb