COMEX FSF : les coulisses d'une réunion explosive

Dès l’ouverture de la réunion, le Président de la Ligue de Ziguinchor, Babacar Cissé, a donné le ton. Il a exposé sa «déception après l’exposé des motifs fait par l’ancien ministre Abdoulaye Sow». Pour lui, deux mois après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, une évaluation complète de la participation du Sénégal devrait être à l’ordre du jour. Il a aussi dénoncé «le nombre pléthorique d’invités à la CAN», déplorant également le manque de transparence sur cette liste.



De son côté, lors de sa prise de parole, le président de la commission communication-média et porte-parole de la FSF a dénoncé une gestion peu démocratique de l’Institution, estimant que «la Fédération marche sur la tête et qu’il est temps de la redresser». En poursuivant, il a estimé que «le Président de la FSF ignore totalement l’avis des présidents de commission pour travailler directement avec le secrétaire général». En réponse à cette accusation, le Secrétaire général a retorqué que «les président de commission n’ont pas de rôle opérationnel».



Injures et menaces de poursuites judiciaires



Toujours selon le journal, Babacar Cissé a estimé qu’en raison de ses critiques, il a été écarté de la gestion du match amical Sénégal-Gambie par "certains", en pointant directement du doigt Pape Sidy Lô, premier responsable de la Ligue régionale de Thiès et président du Collège des présidents de la Ligues. Ce dernier aurait même été traité de «fumier» par Babacar Cissé, qui l’accuse de «colporter des médisances». Interloqué, Pape Sidy Lô est «resté muet et a signifié sa ferme volonté de traduire Bacary Cissé en justice pour propos diffamatoires».



Polémique autour du siège de la FSF



Le comité exécutif s'est aussi penché sur le projet du président de louer un immeuble à la Cité Keur Gorgui. Selon le Président Abdoulaye Fall, le Comex lui avait donné carte blanche le 12 décembre 2025. Il a aussi précisé que les sponsors prendraient en charge le loyer (30 millions par mois, soit 360 millions par an). Mais ces explications n'ont pas convaincu tout le monde. Moussa Mbaye (Stade de Mbour) s'y est opposé catégoriquement. Cheikh Seck (vice-présient) a suggéré de relooker le siège de la Ligue de Dakar, une idée soutenue par Mouhamed Samb, représentant des Ligues régionales. Malgré ces réticences, la décision finale a été de maintenir le déménagement vers Keur Gorgui.



Ces tensions au sein de la Fédération sénégalaise de football interviennent dans un contexte où le Tribunal arbitral du sport (TAS) a mis une affaire en délibéré, dans laquelle l’élection d’Abdoulaye Fall est contesté pour fraude et corruption.







































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