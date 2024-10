[COMMUNIQUÉ] Ambassade du Sénégal à Rabat

Une ressortissante du Sénégal du nom de Aïssa KAMARA a eu une vive altercation avec l’ancien Président de la République du Sénégal et son épouse, dans un vol Casablanca-Paris de la RAM ( Royal Air Maroc). Elle a été arrêtée, et présentée au juge, ce lundi 7 Octobre 2024.



Informée de l’incident, la Ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères du Sénégal a donné des instructions à l’Ambassadeur du Sénégal au Maroc, et au chargé d’affaires du Consulat général du Sénégal à Casablanca, d’apporter une assistance juridique à notre compatriote.



La décision qui a été rendue en ce jour a permis à notre compatriote de recouvrer la liberté, et de poursuivre son voyage



Fait à Rabat, le 7 Octobre 2024—