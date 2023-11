COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023

Le Chef de l’Etat a

, par ailleurs, indiqué au Premier Ministre

l’impératif

de réorienter les allocations budgétaires

dans l’inclusion, notamment vers le volet capital humai

n et protection sociale avec la promotion de la formation professionnelle, du financement,

de l’entreprenariat des

jeunes et de

leur insertion. C’est ainsi que

le Président de la République a demandé au Premier

Ministre d’engager le processus de préparation

d

’un Conseil Présidentiel sur la

Jeunesse.

Au demeurant, le

Chef de l’Etat

a souligné

l’urgence de doter les programmes d’équité

sociale et territoriale de ressources budgétaires supplémentaires conséquentes et immédiatement mobilisables, en vue

d’accélérer la finalisation des chantiers

prioritaires de pistes de désenclavement,

d’ouvrages hydrauliques, d’infrastructures

sanitaires et électriques

et d’équipements d’allègement des travaux des femmes.

Enfin, le Président de la République a indiqué au Premier Ministre et aux ministres l

’importance de la préparation des

prochaines tournées économiques dans les régions de Diourbel, Saint- Louis, Matam, Louga, Kolda et Ziguinchor.

Poursuivant sa communication, le

Chef de l’Etat

a rappelé que le Sénégal est une démocratie véritable, un Etat de droit exemplaire, attaché à la bonne gouvernance et au respect des libertés publiques,

ainsi que des droits de l’homme.

Dès lors, le Président de la République a demandé au Premier Ministre de faire le bilan, sous forme de Mémorandum, de la politique du Gouvernement, depuis 2012, en matière de bonne

gouvernance et de promotion des droits de l’homme.

Revenant sur

l’intensification de la mise en œuvre

du programme de renouvellement des parcs automobiles de transport, le

Chef de l’Etat

a annoncé au Conseil, la réception prochaine de 90 nouveaux bus de dernière génération sur 370 attendus, destinés au renforcement du parc de Dakar Dem Dik, dans le cadre du Plan de modernisation de la société nationale de transport public.

Dans cette dynamique, le

Chef de l’Etat

a rappelé

l’urgence d’accélérer

, avec les opérateurs privés du secteur et les établissements financiers de la place, le programme intégré de renouvellement des parcs de véhicules de transports urbains et interurbains (cars, minicars et taxis), et des gros porteurs.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le

Chef de l’Etat

est revenu sur la prise en charge des personnes handicapées, en demandant au Premier

Ministre d’évaluer, en relation avec les M

inistères et acteurs impliqués,

l’application

intégrale d

e la loi d’orientation sociale et de prendre

toutes les mesures nécessaires pour la bonne organisation

des célébrations, sur l’étendue du ter

ritoire national, de la Journée internationale des personnes handicapées, prévues le 03 décembre 2023.

Dans sa communication, le Premier Ministre est revenu sur le suivi de la coordination

de l’activité gouvernementale en évoquant :