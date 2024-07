CONCOURS GÉNÉRAL 2024 | PORTRAIT DE AHMADOU BACHIR TOURÉ, MEILLEUR ÉLÈVE DE TERMINALE

Ahmadou Bachir Touré, élève âgé de 18 ans, a marqué l’édition 2024 du Concours Général en remportant le premier prix en Histoire et le premier prix en Géographie, Ces prix l’ont ainsi distingué comme meilleur lauréat de Terminale pour cette année. Élève en Série S1 au prestigieux Prytanée Militaire Charles N’Tchoréré de Saint Louis, il a démontré une régularité et une excellence académique impressionnantes tout au long de son parcours scolaire.



Ahmadou Bachir a rejoint le Prytanée Militaire en 2017 après avoir brillamment réussi au concours d’entrée très sélectif. Il a été inspiré par un de ses cousins qui l’a encouragé à poursuivre cet objectif dès la classe de CM2 effectué au collège Notre Dame du Liban de Castor, où il a fait tout son cycle élémentaire. Son adaptation à la vie militaire a été facilitée par la présence de ce cousin durant ses deux premières années.



Du collège jusqu’à la terminale, Ahmadou a maintenu des moyennes semestrielles variant entre 16 et 17 sur 20. Ses matières favorites, les mathématiques et l’histoire, ont été au cœur de ses succès académiques. En seconde, ses excellentes notes en histoire, géographie et mathématiques ont rendu son orientation difficile, mais le conseil de classe a finalement opté pour la série S1.



En 2023, Ahmadou avait déjà fait preuve de son talent en obtenant le premier prix en citoyenneté et le premier accessit en sciences physiques. Cette année, sa constance et son acharnement ont été récompensés par l’obtention du baccalauréat avec la mention Bien.



Selon M. Lamine Sylla, professeur de mathématiques au Prytanée Militaire, Ahmadou Bachir est un modèle de politesse et un travailleur acharné. M. Sylla est convaincu qu’il aurait pu obtenir le premier prix en mathématiques s’il s’était préparé aussi intensivement que pour l’histoire et la géographie.



Ahmadou Bachir aspire à se spécialiser en informatique, notamment en intelligence artificielle, convaincu que cette discipline est essentielle pour la souveraineté technologique du Sénégal.



M. Seydou Kone, professeur d’histoire-géographie de Ahmadou Bachir depuis la seconde, souligne son amour pour la recherche et la culture générale.



Il ajoute qu’au regard du prix obtenu en citoyenneté durant l’édition 2023, l’administration et lui-même étaient sûrs qu’Ahmadou Bachir Touré pouvait devenir le meilleur élève du concours général de cette année avec un bon encadrement. Leur soutien s’est matérialisé par des cours de renforcement, des appuis en termes de fiches de synthèse et de documentation.



Ahmadou Bachir Touré incarne la persévérance et l’excellence, et son parcours exemplaire lui promet un avenir brillant dans le domaine de l’informatique et de l’intelligence artificielle, où il souhaite contribuer à Fessor technologique du Sénégal.







































