CONDUIT DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE: Retour de parquet pour le lutteur Ada Fass

Les choses se compliquent pour le lutteur Ada Fass. Déféré aujourd’hui devant le procureur de la République, il a fait l’objet d’un retour de parquet. Il sera conduit à nouveau demain, à la cave du tribunal de Dakar. En attendant que le chef de parquet décide de la trajectoire de son dossier, Ada Fass a commis Me Khadime Kébé pour sa défense. Il est accusé de coups et blessures volontaires, violence et voie de fait commis la nuit en réunion et destruction de biens appartenant à autrui.





Le membre de l’écurie Fass Benno est impliqué dans une violente bagarre dans un bar à la Médina dans la nuit du lundi au mardi dernier. Le gérant et un de ses vigiles ont été blessés, alors que le lutteur Pokola de l’écurie Falaye Baldé, mêlé dans l’histoire, est activement recherché par la police.













































Seneweb