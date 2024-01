COTEDIVOIRE-AFRIQUE-FOOTBALL / 8emes de finale : Aliou Cissé s’attend à un match difficile face à la Côte d’Ivoire

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a déclaré, lundi à Yamoussoukro, s’attendre à un match « difficile » face à une équipe Ivoirienne qui aura envie de se racheter devant son public.



« C’est une nouvelle compétition qui commence face à une belle équipe qui aura envie devant son public de se racheter. Mais nous avons les arguments à faire valoir », a-t-il dit en conférence de presse à 24h du match de huitième de finale de la CAN contre la Côte d’Ivoire.



« Nous connaissons le jeu et l’environnement. Nous avons le désir de nous qualifier comme elle. Nous sommes formatés pour défendre notre trophée tout comme la Côte d’Ivoire est formée pour aller jusqu’au bout de la compétition », a souligné Cissé.



L’équipe du Sénégal a fait »un bon début » de CAN, mais c’est un « match difficile » qui l’attend en huitièmes de finale, a relevé Cissé.



« Il faudra gagner pour continuer la compétition ou perdre et rentrer. La Côte d’Ivoire est parmi les plus grands potentiels africains. Nous ne la sous estimons pas. Ils auront à cœur de prouver à leur public que ce qui s’est passé était une erreur », a-t-il soutenu.



« Ils sont venus gagner une coupe chez nous lors de la CAN 1992 au Sénégal. Nous leur avions confié une chose. Il faut qu’il nous le rendent, demain (lundi) », a plaisanté Aliou Cissé.



Pour Cissé, « le football est fait de défis et à partir du moment où le destin nous met en face du pays hôte, il faudra faire avec ».



»Le football est fait de plusieurs dimensions : spirituelle, mystique, et sociale et chaque dimension est importante. Nous sommes notre propre ennemi à nous de nous concentrer. Nous sommes prêts », a t-il dit.





























































aps