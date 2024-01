COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS | LE NIGERIA ÉLIMINE LE CAMEROUN EN 8E DE FINALE (2-0) ET DÉFIERA L'ANGOLA EN QUARTS

Le Nigeria rejoint l’Angola en quarts. Samedi soir, le deuxième huitième de finale de cette CAN 2023 a tourné à l’avantage des Aigles Verts (2-0). Miraculé en phase de poules, le Cameroun n’a pas su se montrer dangereux et sort logiquement de la compétition. Victor Osimhen et ses coéquipiers ont été supérieurs dans tous les aspects du jeu et envoient ainsi un message fort à leurs concurrents