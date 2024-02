COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS - INCROYABLE : RÉDUITE À NEUF, LA CÔTE D'IVOIRE RENVERSE LE MALI ET VA EN DEMIE !

La Côte d'Ivoire est revenue de nulle part ! Au terme d'un scénario renversant, les hommes d'Emerse Faé ont vaincu le Mali dans la moiteur de Bouaké (2-1), samedi en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et ont validé leur billet pour le dernier carré de leur compétition.



Grâce à une égalisation à la dernière minute du temps réglementaire et un but vainqueur à la dernière minute du temps additionnel de la prolongation, les Éléphants vont rencontrer la République Démocratique du Congo pour une place en finale. Mais quelle folie pour en arriver là !





ENCORE UN MIRACLE POUR LES IVOIRIENS

C’était une affiche qui dépassait sans doute le cadre du sport, un face-à-face sur fond de tensions politiques entre deux pays de l’Afrique de l’Ouest. Dans le contenu, la tension est d’ailleurs apparue très palpable sur le terrain du stade de La Paix.

Mais au bout d’une rencontre très âpre et disputée, c'est finalement le pays hôte qui a obtenu gain de cause grâce à une résilience de tous les instants. Enterrée vivante après la débâcle face à la Guinée Equatoriale en phase de poules, la sélection ivoirienne traverse désormais les étapes à base de miracles. Après le champion en titre sénégalais, voilà donc les Aigles du Mali tombés sous la pression d'une équipe portée par les miracles à répétition.





ENTAME MANQUÉE, FINAL HÉROÏQUE

Pourtant, le début de match n'avait pas bien commencé pour le pays organisateur. Face à la maîtrise technique du collectif conduit par Eric Chelle, les Ivoiriens ont subi pendant l'intégralité de la première période, mais ont tenu le match nul et vierge. Yahia Fofana a repoussé un penalty frappé par Adama Noss Traoré (18e), puis Odilon Kossonou a laissé ses partenaires en infériorité numérique après un deuxième avertissement (44e) pour une faute sur l'intenable Lassine Sinayoko.





À dix contre onze pour la seconde période, la Côte d'Ivoire a décidé de bétonner sa défense et d'attendre les offensives adverses, quitte à subir à outrance. À ce petit jeu-là, le Mali s'est finalement montré plus opportuniste et l'entrant Nene Dorgeles a envoyé un missile dans la lucarne de l'impuissant Fofana (71e, 0-1).

Contrainte de sortir de sa zone de confort, l'équipe locale s'est mobilisée pour conquérir la moitié de terrain adverse grâce aux entrées d'Oumar Diakité et Simon Adingra. Si le second nommé a arraché la prolongation en fin de temps additionnel (90e, 1-1), Diakité s'est chargé de porter le coup de grâce d'une habile déviation du talon, fatale pour Djigui Diarra et toute son équipe (120e, 2-1). La leçon à retenir est simple : ne jamais enterrer un éléphant avant l'heure...