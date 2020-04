COUVRE-FEU : MACKY MAINTIENT LES HORAIRES

Pas de changement pour le Ramadan. Lors de la rencontre qui s’est tenue par visioconférence , Macky Sall a annoncé le maintien des horaires du couvre-feu, de 20 heures à 6 heures du matin.



Face à la pandémie du coronavirus, le pays a été placé en état d’urgence assorti d’un couvre-feu. Dans une interview avec RFI et France 24, le chef de l’Etat Macky Sall avait soulevé l’éventualité d’un changement d’horaire du couvre-feu, allant de 18 heures à 7 heures du matin pour contenir la propagation des cas communautaires.



Des organisations islamiques comme Jamra et Mbagn Gacce avaient demandé l’ouverture des mosquées pour la période de Ramadan. Mais, leur doléance n’a pas eu d’écho favorable auprès du chef de l’Etat. Qui, par ailleurs, a demandé au Gouvernement de généraliser le port de masque. Et a exhorté le gouvernement à oeuvrer pour la confection locale de masques homologués et la généralisation de leur port par les populations.



Le port du masque est obligatoire au Sénégal depuis lundi, 20 avril.



Emedia.sn