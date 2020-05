COVID-19 : DÉCÉDÉE MARDI À SON DOMICILE, LA 13e VICTIME AVAIT 94 ANS

Le Sénégal vient d’enregistrer son 13e décès lié au coronavirus. L’homme, âgé de 94 ans, est décédé à son domicile. Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale, il est mort mardi, 5 mai 2020 à 19 heures. Les tests post mortem ont permis de diagnostiquer que le vieil homme était porteur du Covid-19. En 24 heures, le Sénégal vient de comptabiliser 2 morts. Ce mercredi, un jeune de 37 ans est décédé des suites de la maladie. À ce jour, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal compte au total 1433 cas positifs recensés depuis le 2 mars, dont 493 patients guéris, 13 cas de décès déplorés, 1 patient évacué à sa demande, en France, et 927 autres qui sont encore sous traitement dans les différents centres de traitement du pays.