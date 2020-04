COVID-19 : THIONE SECK REMET SES FACTURES À ABDOULAYE DIOP

Une scène insolite s’est produite hier lors de la série de visites du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, aux ténors de la musique sénégalaise notamment Youssou Ndour, Ismaïla Lô, et Thione Seck.

L’arrêt imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus fait des dégâts. La preuve : Le lead vocal du ‘’Raam Daan’’ a brandi ses factures d’eau et d’électricité qu’il a remises à la tutelle. « Nous vivons une situation très difficile », a-t-il motivé.





Emedia.sn