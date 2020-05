COVID19 "Deconfinement": la coalition ADIANA de Thierno LO approuve les mesures et tire sur l'opposition

La coalition ADIANA dirigée par le Ministre Thierno LO renouvelle sa confiance et apporte son soutien au Président Macky SALL pour les mesures courageuses prises depuis le début de la pandémie de la COVID 19. En effet, dès le début de la crise sanitaire, le Président Macky SALL a pris des mesures, en fermant d’abord les frontières et en décrétant ensuite l'Etat d’Urgence assorti d’un couvre-feu ainsi que la fermeture des établissements scolaires et des lieux de culte, réaménagé les horaires de travail et il n'a surtout pas autorisé le rapatriement de nos compatriotes vivant dans les épicentres à l’origine de la pandémie.

Le Président Macky SALL a aussi adopté une loi d’habilitation afin d’accélérer la riposte contre la pandémie, tout en mettant en place un comité sanitaire accompagné d'un budget de 1000 milliards pour soutenir les populations, les entreprises, les secteurs les plus impactés en général.

Toutes ces mesures sont en droite ligne avec la démarche de la coalition ADIANA qui œuvre inlassablement dans cet élan de solidarité en distribuant des masques, des gels et des denrées alimentaires dans certaines localités tout en sensibilisant nos compatriotes et en fertilisant la réflexion par des propositions de sortie de crise comme en attestent les sorties régulières du Président Thierno LO, bien avant même que le Président Macky SALL ne se prononce sur la nécessité de soutenir le secteur de l’économie, le rapatriement des corps, l’annulation de la dette et tout récemment le déconfinement car les sénégalais, en grande partie s'activent dans le secteur informel et de ce fait, le pays risquait d'aller vers une asphyxie économique sans précèdent. C'est pourquoi le Président Thierno LO a prôné le respect des gestes barrières édictés, meilleure arme contre la propagation de la COVID19 et la reprise des activités économiques, l’ouverture des lieux de culte et des établissements scolaires.

Dans son adresse à la nation du Lundi 11 mai 2020, le président Macky SALL, entouré de spécialistes en économie, en santé et notamment à l’écoute des populations, est allé dans le même sens en annonçant la reprise des activités économiques, la réouverture des lieux de culte et des écoles mais dans le strict respect des gestes barrières, le meilleur rempart contre la contamination. En effet, continuer à se confiner sans observer les recommandations de la protection que sont les gestes et les mesures barrières aurait encore pour conséquence la prolifération du virus.

Il faut aussi reconnaitre que le Sénégal n’est pas une exception dans le monde, même les grandes puissances dotés de moyens plus importants telles que les USA, la France, l'Italie etc. ont évolué selon le même schéma.

La coalition ADIANA condamne donc avec la fermeté nécessaire, les sorties d'une frange de l'opposition visant à saper le moral des sénégalais à qui elle demande, de rester vigilants, de bien vouloir ne pas sombrer dans la division et de refuser de subir l’influence de certains hommes politiques adeptes de la critique facile. Ces derniers se sont terrés jusqu’à l'annonce du Président Macky Sall décrétant le déconfinement, ensuite, ils sont allés de déclaration en déclaration pour essayer de décourager le corps médical qui du reste est à féliciter, les parents d’élèves et fidèles à leur leitmotiv, opposer les sénégalais.

Il est regrettable d'assister à des allégations qui ressemblent à des discours de campagne consistant à toujours critiquer sans fondement tout en demeurant dans le nihilisme et l’inélégance.

Qui peut nous dire la seule proposition de sortie de crise faite par l’opposition malgré l’invite du Président ?

Il est aisé de ne faire de proposotion et de prendre indûment le contrepied du pouvoir !

Mais il est trop tôt pour faire un bilan de la crise sanitaire actuelle, nous avons un ennemi invisible et inconnu à combattre et nous devrions tous, nous unir autour de cette cause essentielle en toute solidarité.

De ce fait, la coalition ADIANA lance un appel à plus d'engagement et demande aux leaders de l'opposition de faire des propositions, ils sont attendus à cette preuve de responsabilité, s’ils en détiennent et de participer à la bonne communication, à l'instar de la coalition ADIANA qui elle, dès le début de la crise, sur le terrain, a procédé à des dons en équipements de protection pour lutter contre la propagation de la pandemie et en denrées alimentaires pour soutenir les populations. Ce sont des partages dans les collectivités, les daaras les marchés, les familles, c'est également l'occasion de les sensibiliser sur les consignes de sécurité à respecter.

Ensemble nous vaincrons !



​​​​​ Fait à Dakar, le 14 mai 2020

Le Bureau exécutif de la coalition ADIANA