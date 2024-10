CRUE DES FLEUVES SÉNÉGAL ET GAMBIE | LE PRESIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE AU CHEVET DES SINISTRÉS DE KÉDOUGOU

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé à Kédougou pour une visite de deux jours destinée à évaluer les impacts des récentes inondations provoquées par la crue des fleuves Sénégal et Gambie. À bord d’un avion de l’armée de l’air, il a atterri à l’aérodrome de Kédougou à 10 heures, vêtu d’un treillis militaire, marquant la solennité et l’importance de sa présence auprès des populations sinistrées.



Accueilli par le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, et les autorités locales, le Chef de l’État a débuté sa tournée par une rencontre avec les militaires du 34e bataillon d’infanterie du camp Fodé-Ba. Cette visite a permis de souligner l’implication des forces armées dans les opérations de secours et de soutien aux populations touchées par cette catastrophe naturelle.



Le Président Faye a ensuite prévu de se rendre sur différents sites sinistrés, dont les rives de la Falémé, où de nombreuses familles ont été affectées par les débordements fluviaux. La région de Kédougou, tout comme d’autres parties du pays, subit d’importants dégâts matériels, forçant les populations à quitter leurs maisons inondées.



Au-delà de l’aspect humanitaire, la visite comprend également une inspection des sites d’orpaillage artisanal à Saraya, dans la région de Kédougou. Cette région, riche en ressources minières, reste l’un des principaux pôles économiques du pays, et la montée des eaux y complique encore plus les conditions de travail.



Le président Diomaye Faye a réitéré l’engagement de l’État à apporter une aide immédiate aux sinistrés tout en prenant des mesures durables pour prévenir de tels désastres à l’avenir. Des actions d’urgence sont en cours pour venir en aide aux populations, notamment en termes de relogement et d’approvisionnement en vivres et soins médicaux.



Cette visite présidentielle se veut un signe fort de solidarité et de compassion envers les populations impactées, tout en renforçant les efforts de coordination entre les autorités locales, les services de secours et les forces armées pour une gestion optimale de la crise.



































































Rts