CRUE DU FLEUVE SÉNÉGAL | L’OMVS ALERTE SUR UNE POSSIBLE ATTEINTE DES COTES D’ALERTE À MATAM ET KIDIRA

Les cotes d’alerte des stations hydrologiques de Matam et Kidira pourraient être atteintes dans les prochaines heures, selon l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS).



Selon l’OMVS, ces pluies, combinées aux affluents non contrôlés, ont entraîné une hausse significative du niveau d’eau à Bakel, où la cote d’alerte a été atteinte le samedi 24 août à 11h30. Les localités de Matam et Kidira sont également sous haute surveillance, avec des prévisions indiquant que les cotes d’alerte pourraient être atteintes dans les prochaines heures.



L’organisation sous régionale précise que la montée des eaux est un phénomène attendu en période d’hivernage. Toutefois, grâce aux barrages de Manantali et de Diama, l’impact est partiellement atténué.



Le barrage de Manantali continue à stocker de l’eau, tandis que les vannes du barrage de Diama sont ouvertes pour permettre l’évacuation de l’eau vers la mer, réduisant ainsi le risque d’inondations majeures.



L’OMVS souligne que ces informations sont diffusées à titre préventif, afin d’inciter les populations riveraines à la vigilance et à renforcer les mesures de protection contre les inondations potentielles.



L’organisation sous régionale, en collaboration avec les services techniques des États concernés, surveille quotidiennement l’évolution du niveau d’eau dans la vallée et le delta du fleuve.



Malgré la situation tendue, l’OMVS se veut rassurante en affirmant que la situation est, à ce jour, sous contrôle. Toutefois, la vigilance reste de mise, surtout pour les populations des zones à risque.









































Rts