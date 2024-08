CRUE DU FLEUVE SÉNÉGAL | LA COTE D’ALERTE DE 08 MÈTRES DÉSORMAIS ATTEINTE À MATAM

La cote d’alerte de 08 mètres est désormais atteinte à Matam, informe un communiqué du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, publié ce jour.



Selon le ministère, « A Bakel où le seuil critique de 10 mètres est atteint depuis hier, la tendance haussière se poursuit et le niveau de l’eau est désormais à 10,22 mètres ».



« Par conséquent, des débordements pourront survenir par endroit dans ces zones de la Vallée du fleuve Sénégal ; ce qui appelle une vigilance maximale de la part des populations environnantes », renseigne la source.



« Du côté du Gouvernement, la situation et suivie de près et toutes les mesures requises sont prises au moment opportun », rassure le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.





















































rts