CRUE DU FLEUVE SÉNÉGAL | LE PREMIER MINISTRE OUSMANE SONKO ANNONCE UNE AIDE DE 8 MILLIARDS FCFA POUR LES SINISTRÉS

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, mercredi soir, sur sa page Facebook, que l’Etat du Sénégal, a décidé d’allouer une enveloppe de 8 milliards de FCFA pour venir en aide aux sinistrés de Bakel, Matam et des zones environnantes, sévèrement touchés par la crue du fleuve.



« L’État du Sénégal dégage une enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour soutenir les populations victimes des inondations causées par le débordement du fleuve Sénégal », a déclaré le Chef du gouvernement.



Ousmane Sonko a également précisé que ce phénomène naturel affecte tous les pays, y compris les plus puissants, lors d’une intervention ce mercredi soir.



A l’occasion, il a salué les efforts déployés par le ministère de l’Intérieur, ses services et l’armée nationale pour répondre à cette crise.



Ousmane Sonko a annoncé que le Président de la République se rendra ce week-end dans les zones sinistrées afin d’évaluer la situation sur le terrain.



Le président de la République se rendra, vendredi et samedi dans la région de Kédougou, pour notamment visiter les zones sinistrées le long de la Falémé et apporter la solidarité de la Nation aux populations concernées.











































































Rts