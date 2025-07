Cambérène : Chérif Ousseynou Laye, le médiateur, qui a désamorcé la crise, magnifié par le PM Ousmane Sonko

Ces derniers jours, des jeunes de la commune de Cambérène ont envahi la rue pour déverser leur bile.



Face aux forces de l’ordre, la manifestation a tourné entre l’affrontement de jeunes autochtones et les limiers. Vifs affrontements qui, malheureusement ont fait des victimes. Bilan: deux jeunes sont passés de vie à trépas.



Face au drame, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu au village saint pour présenter ses condoléances et manifester sa compassion pour les familles des victimes.



À son arrivée à Cambérène, il a été accueilli et guidé jusqu’au marabout par un jeune homme que tous les Layènes connaissent. Il s’agit du jeune Chérif Ousseynou Laye, (homonyme du défunt dignitaire Layène ).



Comme le révélait dakarposte, ce jeune "patriote" a été à l’origine de l’apaisement entre ses camarades et les forces de l’ordre. C’est grâce à son sens du dialogue et à sa force de conviction qu’il a ramené les jeunes de Cambérène à de meilleurs sentiments. Il avait privilégié le dialogue avec les forces de l’ordre et les manifestants.

Mais, sa proximité avec Ousmane Sonko et le succès obtenu pour apaiser la tension montante ont suscité des réactions de jalousie ou de… dépit.



Chérif Ousseynou Laye est un ancien compagnon de Sonko qui a toujours été la courroie de transmission, autrement dit le lien entre lui et la fratrie religieuse de Seydina Limamoulaye.



Dévoué au sens noble du terme , ce jeune transitaire et son mentor politique entretiennent des relations d’amitié et de fraternité depuis des lustres.

Cette amitié bien établie -pour ne pas dire cette familiarité- doit-elle déranger au point de susciter des réactions hostiles à son égard ? Bien sûr que non. Savoir raison garder est la meilleure des attitudes, surtout que l'actuel chef de l'ossature gouvernementale lui-même n’a pas manqué de le féliciter , aujourd'hui, à haute et intelligible voix , en magnifiant son attitude héroïque et patriotique lors des manifestations.

Cette reconn​aissance publique de son action par une aussi haute autorité est une preuve de son engagement citoyen et de sa dévotion à la famille Layène.



En un mot comme en mille, c’est un médiateur, un "Monsieur Bons Offices", altruiste, discret qui est au service de sa communauté sans le crier sur les toits. Figurez-vous que même au sein de Pastef, il passe inaperçu et pourtant c’est l’un des inconditionnels du trio aux manettes du sommet de l'Etat ( Diomaye, El Malick et Sonko) depuis la création de leur formation politique.