Cambriolages en série, plus de 24 millions envolés et train de vie suspect : la chute spectaculaire de « Ben » et de sa complice à « Ali Baba »

La cavale aura été de courte durée. Recherché pour une série de cambriolages audacieux et des faits présumés de blanchiment de capitaux, Souleymane Nianghane, alias « Ben », a été interpellé avec sa copine dans un restaurant du centre-ville de Dakar. Une arrestation spectaculaire qui met fin à plusieurs jours d’enquête minutieuse menée par le commissariat de Grand-Yoff.



Selon les informations du quotidien Libération, les faits remontent au 19 décembre dernier. Aux environs de 6h45, le commerçant Mor Talla Fall s’est présenté au commissariat pour dénoncer un cambriolage survenu dans son lieu de commerce situé à Liberté VI. Les malfaiteurs avaient défoncé la porte d’entrée à l’aide d’outils de menuiserie avant d’emporter un coffre-fort contenant la somme de 1.451.000 francs CFA.



L’exploitation des images de vidéosurveillance fournies par la victime a permis d’identifier le mode opératoire. L’un des assaillants, encagoulé, ganté et coiffé d’un casque de moto, opérait à bord d’un véhicule Ford 4x4 blanc, dépourvu de plaque d’immatriculation. Un détail qui n’a pas empêché les enquêteurs de remonter la piste.



Toujours selon Libération, les investigations techniques ont révélé que l’auteur principal s’était réfugié à la Médina après son forfait, en compagnie de sa copine. Les deux suspects ont finalement été interpellés le 23 décembre au restaurant « Ali Baba », sis au centre-ville. Le principal mis en cause a été identifié comme Souleymane Nianghane, 38 ans, se disant commerçant et domicilié à Fass Delorme. Sa compagne, Batou Ly, âgée de 21 ans, se présente comme étudiante en hôtellerie et réside à Ouakam.



La fouille de la chambre occupée par « Ben » a permis aux policiers de mettre la main sur plusieurs éléments compromettants. L’accoutrement porté lors du cambriolage – un pull-over noir à bande blanche et des baskets – y a été retrouvé, ainsi qu’une somme de 87.000 francs CFA. Sur place, les enquêteurs ont également saisi un sac contenant six tissus, une matraque électrique, un couteau, des bijoux, deux bonnets servant à se camoufler et même un rétroviseur du véhicule utilisé pour les vols.



Interrogé, Souleymane Nianghane a d’abord tenté de nier les faits avant de révéler qu’il possède une maison en cours de construction à Keur Massar. Un déplacement sur les lieux a permis de découvrir un coffre-fort vide, un casque de moto et plusieurs lots de bijoux éparpillés. Son appartement R+2, entièrement équipé de mobiliers neufs, dont certains encore emballés, a renforcé les soupçons de blanchiment de capitaux, rapporte Libération.



L’enquête a pris une autre dimension lorsque le commissariat de Grand-Yoff a reçu une nouvelle vidéo montrant le même individu en train de cambrioler un magasin de multiservices aux HLM. D’après la victime, « Ben » y aurait emporté un coffre-fort contenant environ 24 millions de francs CFA ainsi qu’un téléphone Samsung.



Les investigations ont enfin établi que Batou Ly aurait été entretenue par son compagnon avec l’argent issu de ces différents cambriolages. Les deux suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule, effraction, escalade, usage de fausses clés, blanchiment de capitaux et complicité.

































































dakaractu