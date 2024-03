Campagne-Election: Aminata Assome Diatta rejoint la coalition Idy2024

Candidate recalée ou spoliée, Aminata Assome Diatta a rejoint la coalition du candidat Idrissa Seck avec le " Pacte2024". Dans une affiche largement partagée, il est indiqué que l'ancienne ministre du commerce va battre campagne à côté de l'ex président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). "Assome néna Tane na Idy2024, coalition bi woor bi" peut-on lire . La campagne pour l'élection du 24 mars 2024 a officiellement démarré ce samedi 9 mars à 00h. Plusieurs candidats ont déjà donné leur programme.



Pour la coalition Idy 2024 , un document a été partagé avant que le SG, Matar Seye n'alerte dans une note les militants et militantes. D'après lui, le document qui circule, est un brouillon et que le programme final sera partagé dans les heures à venir.

































































dakaractu