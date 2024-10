Campagne électorale à l'étape de Joal- Ousmane Sonko draine encore des foules !

Partout où il passe, cette figure emblématique et sans équivalent laisse des traces, serait-on tenté de dire! Qu'on le porte dans son coeur ou pas, le président du parti Pastef, charismatique comme pas deux, reste le chouchou des jeunes, vieux, femmes, moins jeunes...



À preuve, cette masse spontanément sortie pour l'accueillir à Joal pour les besoins de la campagne électorale en prélude aux législatives anticipées. Les radars fureteurs de dakarposte, qui suivent sa caravane n'en reviennent pas. Partout où il passe, Sonko draine une foule immense et surexcitée qui, aussi bizarre que cela puisse paraitre, boit les propos de son leader politique. Certains vénèrent même Ousmane "mou seeleu mi", comme ils surnomment le patron de l'ossature de l'Establishment.



Regardez cet extrait de cette femme, étreinte par l'émotion, ravie d'avoir eu, par on ne sait quelle ruse, un échange de propos avec son idole, Ousmane Sonko!