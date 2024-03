Campagne électorale pour la Présidentielle- L'île de Gorée oubliée comme si elle n'est pas ...Sénégalaise

A quatre jours du premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, plusieurs associations, notamment de jeunes insulaires interpellent les candidats à la présidence de la République.



En effet, des Goréens, au bout du fil de la rédaction de dakarposte, ont déploré le manque d'intérêt dont souffre l'île mythique dans la campagne présidentielle.



"Les habitants, comme pestiférés, ne se retrouvent pas dans cette campagne présidentielle. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, aucun candidat n'est venu à Gorée alors que c'est l'une des 19 communes d'arrondissement de la capitale Sénégalaise . Nous sommes là entre amis, parents et sympathisants en pleine réflexion; nous avons du mal à comprendre ce qui se passe depuis le début de la campagne électorale au Sénégal. On dirait que nous ne sommes pas des Sénégalais. Wala, il y'a des Sénégalais à part entière et/ou des Sénégalais entièrement à part. Vu l'attitude des candidats, tout porte à croire que nous, Goréens, sommes du deuxième lot. Qui plus, il n'y a aucun candidat qui reflète notre avenir. Nous suivons leurs discours, mais aucun d'entre eux ne fait allusion à Gorée alors qu'il manque beaucoup de choses ici. Mon cœur saigne de voir la situation s'aggraver d'année en année à Gorée. L'île mémoire souffre ce qu'aucune autre commune ne supporterait. Hélas..." fulmine un jeune Goréen.







njaydakarposte@gmail.com