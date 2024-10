Campagne électorale pour les législatives anticipées-Le maire, Babacar Mbengue, opte pour la stratégie du porte-à-porte

"Après Cambérène hier, avec les investis, élus et autres, nous étions aujourd'hui à Yoff chez Mamadou Lamine LAYE, porte parole du Khalif des Layennes puis chez Mame Mbaye LAYE, pour solliciter leurs prières pour une campagne électorale apaisée mais aussi la victoire de la Coalition #sàmmsakàddudakar et de l'inter-coalition Sàmm Sa Kàddu - Jàmm Ak Njariñ - Takku Wallu au soir du 17 novembre 2024" réagira Babacar Mbengue.



Dans la foulée, nous avons appris qu'avec une délégation composée d'investis et d'élus, ce maire, qui a été député, proche de Khalifa Sall et Barthélémy, à ne surtout pas sous -estimer, s'est également rendu au mausolée de Seydina Issa Laye à Cambéréne.



Il nous revient qu'ils étaient accompagné de Chérif Bassirou Thiaw Laye Chérif Abdoulaye Thiaw Laye. Ensuite, sans tambour ni trompette, ils ont continué leur visite de proximité.