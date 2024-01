Can 2023 dans la tanière : Retour sur un samedi particulier pour le Sénégal

Qualifiée avant même le dernier match de poules, l’équipe nationale du Sénégal a connu un après duel de Lions mouvementé. Tout a commencé avec l’annonce du malai- se d’Aliou Cissé par Canal+ qui a créé l’inquiétude chez les fans du champion en titre. Le technicien aux dreadlocks a passé la nuit du vendredi au samedi à l’Hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro. Rien de grave finalement pour Cissé qui avait le hoquet suite à un problème gastrique avant le match qui s’est empiré après le succès contre les Lions indomptables (3-1). L’entraineur des Lions est d’ailleurs sorti de l’hôpital vers 17h30 et est rentré à l’hôtel Président de Yamoussoukro qui sert de Tanière aux Lions du Sénégal comme l’a indiqué le communiqué de la Fsf. «La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) porte à la connaissance du public que le coach Aliou Cissé, a été pris en charge par le staff médical et les services de soins de l’hôpital de Yamoussoukro pour une pathologie bénigne infectieuse vendredi 19 janvier 2024 dans la soirée, après le match Sénégal-Cameroun. Les examens sont rassurants et il est de retour avec son groupe», lit-on dans le communiqué. Une information vérouillée au départ l’équipe fédérale mais qui est finalement passée par les mailles du filet obligeant cette dernière à finalement communiquer sur l’état de santé de son sélectionneur national.



Sima quitte le groupe sans aucune minute jouée



Le Sénégal n’était pas au bout de ce samedi particulier puisque la même missive va annoncer le forfait définitif d’Abdallah Sima suite à un souci musculaire. «Abdallah Sima a quitté ce jour la tanière après avoir passé des examens suite à une blessure contractée lors de l’entraînement mercredi. Constatant une lésion du long adducteur de la cuisse gauche entraînant une longue indisponibilité du joueur, les staffs médicaux de la sélection et de son club, Glasgow Rangers ont décidé de son retour en club pour une prise en charge optimale de sa blessure», indique le communiqué. Un coup dur pour Sima qui disputait sa première Can et qui la quitte sans avoir eu la chance d’entrer en jeu. Il est retourné en Ecosse où il sera opéré et devra observer des semaines de repos forcé.



Aliou Cissé devra désormais compter sur un groupe de 26 pour le reste de cette Can car il ne peut pas remplacer Sima conformément au règlement de la compétition qui l’en autorisait que jus- qu’à la veille du premier match de la phase finale. Mais le technicien aux dreadlocks ne manque pas de cartouches pour continuer le tournoi jusqu’à son terme avec notamment des joueurs de qualité.



















emediasn