Candidature de Macky Sall en 2024 : BBY fait dans le clair-obscur...

La coalition BBY maintient le suspense pour le choix ou non du président Macky Sall comme son candidat à la présidentielle de 2024. Réunie en séminaire ce vendredi, la coalition présidentielle qui s’est contentée de rappeler les réalisations du chef de l’État à la tête du pays depuis 2012, s’engage à continuer à accompagner, inspirer et renforcer le président Macky Sall dans sa mission de dirigeant du pays.



« Notre séminaire national présidé personnellement par le chef de l’État Macky Sall, président de la coalition BBY, est en mesure de mettre en exergue tout ce qui a été déjà accompli et tirer les leçons des écueils et obstacles que nous avons rencontrés dans le chemin de cette aventure humaine et de prier du fond de nos cœurs, de nos croyances pour continuer à accompagner, à inspirer et à renforcer le président de la République Macky Sall dans sa mission exaltante de dirigeant du Sénégal », a précisé la coalition dans une résolution lue par l’actuelle directrice générale de l’ASEPEX, Zahra Iyane Thiam...