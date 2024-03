Caravane Diomaye-Président : Aïda Sow de « Suma Assistance » fait un malaise et décède

L’infirmière est décédée tragiquement des suites d’un malaise survenu lors d’une mission de couverture médicale dans la région de Fatick, où elle accompagnait une caravane des femmes de la coalition Diomaye.



L’annonce de ce décès soudain a été faite par Jotna Media, suscitant une vague de chagrin et de consternation au sein des deux organisations politiques ainsi que dans la communauté médicale et au-delà. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes exactes de son décès, tandis que la date de l’inhumation sera communiquée ultérieurement.















































































igfm