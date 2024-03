Caravane à Ouakam, Yoff, Parcelles Assainies: Aliou Mamadou Dia vend son programme aux Dakarois…

Le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) a procédé, dimanche 10 mars, à une démonstration de force à travers une caravane qui a sillonné, pendant plusieurs heures, les grandes artères du département de Dakar. Dans une parfaite communion avec les citoyens, souligne « Sud Quotidien », le candidat Aliou Mamadou Dia a profité de l’occasion pour partager son programme avec les citoyens.





Un démarrage de campagne électorale pour le candidat Aliou Mamadou Dia, du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur). A Ouakam, première étape de sa caravane qui a sillonné le département de Dakar, il a rappelé son appartenance à ce fief des Lébous. Un quartier où il a fait ses humanités. Aliou Mamadou Dia se considère donc comme un fils de Ouakam qui brigue la magistrature suprême et qui, une fois au pouvoir, s’attachera à régler les problèmes des Ouakamois et ceux des Sénégalais. Il a promis, entre autres, la modernisation du marché de Ouakam ainsi qu’un programme d’assainissement, de logement et de transport au profit des jeunes et des femmes. Ouakam, a indiqué M. Dia, est un patrimoine historique qui joue un rôle central dans le domaine de la culture et de la tradition et qu’il est important de conserver. Élu Président de la République du Sénégal, le candidat du Pur promet d’être l’avocat des Ouakamois pour la modernisation de la commune en matière d’assainissement, de cadre de vie, de transport.



Il veut aussi trouver un remède au bradage foncier et à la problématique de la pêche à travers la suppression des licences de pêche. A Yoff, le porte-étendard du Parti de l’unité et du rassemblement a été accueilli par une forte foule. Face à des militants déterminés, Aliou Mamadou Dia est largement revenu sur une partie de son programme dont l’objectif principal est d’améliorer la vie des Sénégalais. Celui qui s’est présenté comme le candidat de la jeunesse et des femmes compte, si les Sénégalais lui confient les rênes du pays, de mettre fin à la cherté des denrées de première nécessité, de la location, de l’électricité… afin que les populations ne sentent plus le besoin de risquer leur vie en prenant des pirogues de fortune pour rallier l’Europe.





Il entend faire de l’autonomisation des femmes, à travers le financement et l’entrepreneuriat féminin, une priorité. L’autre étape de cette caravane aux couleurs vertes et blanches, c’est les Parcelles assainies. Sur place, Aliou Mamadou Dia a pris l’engagement de régler les problèmes d’assainissement et d’inondation dans la banlieue. Sur le plan social, l’objectif du Pur est de faire en sorte que chaque Sénégalais puisse avoir un toit.





Aliou Mamadou Dia et son parti veulent aussi œuvrer pour redonner de l’espoir aux jeux sé- négalais; d’où le programme de mise en place d’un conseil supérieur de la jeunesse, la création d’une banque pour le secteur informel, etc.



























































































































Sud Quotidien