Caravane à Yoff : "Khalifa président, je vais résilier certains accords de pêche pour donner la priorité aux sénégalais"

À son second jour de campagne, le candidat de la coalition Khalifa Président a demarré sa caravane de ce dimanche à Yoff. Khalifa Ababacar Sall s'est rendu au quai de pêche de Yoff. Après avoir rencontré pêcheurs et mareyeurs, il dévoile une partie de son programme.



"C'est la pêche, l'agriculture et l’élevage qui sont les piliers du développement d'une nation.

Daniouye diotali dioytou, khoultou, mérou xaléyou goor, mak ya dane doundé nape" laisse-t-il entendre.



À l'en croire, "ce sont les accords de pêche qui sont les causes de ces misères. Et malheureusement ce sont les pirogues de pêcheurs qui sont utilisés pour l'émigration irrégulière", regrette le candidat a la présidentielle de 2024.



Ainsi, il note que "Khalifa président, je remettrais en cause les licences de pêche, résilierais certains pour donner la priorité aux sénégalais qui vivent de la pêche et non les prête-noms", conclut-il.













































































