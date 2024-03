Caravane dans le Nord : Union sacrée entre Amadou Bâ, Abdoulaye Daouda Diallo et Racine Sy !

Après les incertitudes quant au choix de leur candidat et quelques moments de flottement au début de la campagne présidentielle, les responsables politiques de la coalition BBY se sont donnés la main afin de porter leur candidat, Amadou Bâ, à la victoire finale. Dans le Nord, à l’instar de l’engouement noté ce jeudi, dans les villes tels que Saint-Louis, Ross Bethio, Richard Toll, Dagana et Podor, les habitants ont une fois de plus fait vibrer la caravane sur plusieurs kilomètres !



Tantôt porté en héros par Abdoulaye Daouda Diallo le président du conseil économique et social ((CESE), tantôt adoubé par Mountaga Sy, le directeur du port autonome de Dakar, Amadou Bâ a véritablement réussi à unir les cœurs et cristalliser toutes les énergies autour de son programme. Un bel exemple d’union sacrée qui a été notée au cours de cette tournée dans le Nord du Sénégal. Le candidat de BBY a poursuivi sa caravane vers le fief du député Farba Ngom, les Agnams…











































dakaractu