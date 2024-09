Casino de Paris- Mia Guissé assure un live à couper le souffle en dépit des demandes de visa refusées pour ses musiciens

Tout obstacle dans ce monde futile renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas.

Véritable ovni, Mia , a pourrait-on dire, vu le jour avec les qualités d'une femme forte. C’est-à-dire que face aux problèmes elle préfère trouver une solution plutôt que de laisser tomber. Portée d'abord et avant tout par son feeling, sa grâce, sa voix captivante, bref ses performances scéniques détonantes, Mia a réussi à tracer son propre chemin, malgré les obstacles qui se sont posés sur sa route. Son parcours en dit long.

"L'expérience Parisienne", qu'elle a vécu, allusion à la surprenante privation de visas pour son groupe de musiciens, démontre qu'elle sait se relever face aux échecs et aux difficultés de la vie.





Dakarposte tient de bonnes sources que le concert tant attendu de ce samedi 7 Septembre dans la capitale du pays de Marianne a failli être annulé, il y'a de cela cinq jours, en raison du rejet des demandes de visas pour ses musiciens et membres de son staff. N'empêche, "Toucouleur bou rafet bi", pour reprendre l'autre, s'est obstinée dans son opinion de prester en live dans cette salle située sur la rue de Clichy.



Il nous revient, en effet, qu'elle a tenu à se produire, coûte que coûte, en dépit d'obstacles. Comme une amoureuse transie qui voudrait décrocher la lune à son amoureux, Mia, accompagné d'un groupe de "requins" a su partager des moments magiques avec son public Parisien.



Dans cet extrait d'images assez révélateur, on voit que c'est sous une pluie d'applaudissements que Mia Guissé est arrivée sur scène. Enchaînant quelques tubes de son répertoire, la déferlante d'aficionados, venus d'horizons différents, explose de joie dans ce live à couper le souffle.

La question qui nous taraude l'esprit: Pourquoi la France rejette-t-elle souvent les demandes de visas des artistes Sénégalais du moins certains d'entre eux ?













njaydakarposte@gmail.com